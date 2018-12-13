Расчистку русел рек передадут муниципалитетам в Приморье

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин поддержал инициативу губернатора Приморского края Олега Кожемяко о передаче муниципальным образованиям полномочий по расчистке русел рек. Как сообщили в администрации края, встреча руководителя федерального ведомства и главы региона состоялась в Москве.

Губернатор подчеркнул, что упрощение порядка расчистки русел рек и дноуглубления позволит вести в Приморье более эффективную работу по предупреждению наводнений. Предполагается, что муниципалитеты будут проводить такую работу самостоятельно и на регулярной основе.

«Это своевременная и нужная мера, которая позволит предупреждать последствия стихийных бедствий, минимизировать ущерб от наводнения, особенно в населенных пунктах», – заявил руководитель Приморья.

Еще одной темой беседы с главой Минприроды стала борьба с угольной пылью. Олег Кожемяко подчеркнул, что в 2020 году открытой перевалки угля в населенных пунктах края не будет.

«Контроль за исполнением этого Указа Президента строгий. Вопросы экологической безопасности сегодня – в приоритете, развитие цивилизованной экономики без их решения невозможно. Будем стремиться к тому, чтобы приморцы жили в чистом крае», – заявил глава Приморья.

Олег Кожемяко также поблагодарил Дмитрия Кобылкина за поддержку запрета вырубки липы в «зонах покоя».

«Липа – это основа развития пчеловодства в крае и, соответственно, рабочие места для приморцев. Мы представим комиссии необходимые документы, чтобы двигаться дальше в этом направлении. В наших планах – расширить ареал произрастания липы, добиться внесения ее в Красную книгу, а также запретить экспорт кругляка липы, дуба и дощечек из этих деревьев – соответствующий документ мы уже направили в Правительство РФ», – обозначил Олег Кожемяко.

Глава Министерства подчеркнул, что ведомство рассчитывает на дальнейшее взаимодействие с регионом по социально значимым вопросам.

«Мы приняли все необходимые решения на уровне госрегулирования и по лесу, и по стивидорным компаниям. Необходимо обеспечить исполнение требований законодательства на территории края», – подчеркнул Дмитрий Кобылкин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]