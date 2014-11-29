На объездной трассе Седанка—Патрокл загорелся автомобиль-участник массового ДТП
Одна из самых массовых автомобильных аварий за последнее время произошла в дальневосточной столице 6 июня. На объездной трассе столкнулись 25 автомобилей. Причиной ДТП стали густой туман и неосторожность водителей. В результате после одного из столкновений, машины начали врезаться друг в друга по цепочке. Из-за тумана водители не успевали вовремя затормозить и на полном ходу влетали в участников предыдущего ДТП. Пострадавших нет.
Между тем в результате удара один из автомобилей, принявших участие в массовом ДТП, загорелся. На помощь водителю вспыхнувшей машины пришли товарищи по несчастью, авто удалось потушить.
Видео - dps_vl.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Загрузка...
Ранее по теме
-
06.06.2019 На объездной трассе Седанка—Патрокл произошло массовое ДТП
-
26.03.2019 Скорая помощь сгорела на трассе в Приморье
-
02.12.2018 Массовые "скользкие" ДТП происходят во Владивостоке и при +10 (фото)
-
06.08.2017 Из-за тумана на трассе Седанка-Патрокл произошла серия массовых ДТП(фото)
-
03.08.2015 Из-за плохой видимости трассе Седанка-Патрокл произошло три ДТП
-
29.11.2014 Гололед привел к столкновению более десятка автомобилей на трассе Седанка-Патрокл во Владивостоке
Добавить комментарий