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На объездной трассе Седанка—Патрокл загорелся автомобиль-участник массового ДТП

Фото: dps_vl

Одна из самых массовых автомобильных аварий за последнее время произошла в дальневосточной столице 6 июня. На объездной трассе столкнулись 25 автомобилей. Причиной ДТП стали густой туман и неосторожность водителей. В результате после одного из столкновений, машины начали врезаться друг в друга по цепочке. Из-за тумана водители не успевали вовремя затормозить и на полном ходу влетали в участников предыдущего ДТП. Пострадавших нет.

Между тем в результате удара один из автомобилей, принявших участие в массовом ДТП, загорелся. На помощь водителю вспыхнувшей машины пришли товарищи по несчастью, авто удалось потушить.

Видео - dps_vl.
 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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