Американский крейсер подрезал БПК "Адмирал Виноградов" (фото,видео)

Американский крейсер совершил опасный маневр и чуть не столкнулся с российским противолодочным кораблем в Восточно-Китайском море. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота России, сообщают "Вести:Приморье".

Указывается, что инцидент произошел в пятницу, 7 июня, в 13:35 по владивостокскому времени. В нем участвовали крейсер с управляемым ракетным оружием USS Chancellorsville («Чанселорсвилль») и большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов».

Как сообщается, отряд кораблей Тихоокеанского флота России и авианосная ударная группа Военно-морских сил США двигались параллельными курсами. «Chancellorsville внезапно изменил направление движения и пересек курс "Адмирала Виноградова" в 50 метрах», — отметили в пресс-службе.

Экипажу российского корабля пришлось экстренно маневрировать, чтобы избежать столкновения. После произошедшего американской стороне заявили протест, добавили в ТОФ.

БПК «Адмирал Виноградов» в составе отряда кораблей ТОВ в апреле 2019 года вышел из Владивостока в дальний морской поход с заходами в порты государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Также корабль должен принять участие в российско-китайских маневрах «Морское взаимодействие-2019».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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