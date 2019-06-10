Игорь Лабзин: "Нужно знать историю, чтобы она не повторялась, особенно ее смутные времена"
"Вести: Приморье. Интервью" с Игорем Лабзиным (Австралия), автором книги "Россия и революция. Мой отец как человек и офицер".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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