"Рот свой закрыли": косатки напугали людей на резиновой лодке (видео)
Косатки выплыли к людям на надувной лодке, предположительно в акватории Владивостока. Видео с пометкой "Косатки проявили интерес к отдыхающим на лодке" появилось в Инстаграм в субботу, 15 июня, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на dps_controlnews.
В комментариях подписчики отметили, что людям в лодке очень повезло, что косатки не попытались съесть собаку: "Собака первая под раздачу бы попала, или за борт ее или наоборот спрятать в лодку, потому что это животное, т е . еда для косаток, если бы не собака они бы к вам не подошли"
Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что "у берегов Приморья появились стаи агрессивных косаток".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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