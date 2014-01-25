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"Рот свой закрыли": косатки напугали людей на резиновой лодке (видео)

Косатки выплыли к людям на надувной лодке, предположительно в акватории Владивостока. Видео с пометкой "Косатки проявили интерес к отдыхающим на лодке" появилось в Инстаграм в субботу, 15 июня, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на dps_controlnews.

В комментариях подписчики отметили, что людям в лодке очень повезло, что косатки не попытались съесть собаку: "Собака первая под раздачу бы попала, или за борт ее или наоборот спрятать в лодку, потому что это животное, т е . еда для косаток, если бы не собака они бы к вам не подошли" 

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что "у берегов Приморья появились стаи агрессивных косаток".


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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