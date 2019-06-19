Как создавался фильм-победитель 15-го телефестиваля "Человек и море" - "Дальневосточная одиссея В. К. Арсеньева"
"Вести: Приморье. Интервью" с председателем приморского краевого отделения Русского географического общества - Общества изучения Амурского края Алексеем Буяковым. Речь пойдет о фильме - победителе 15-го телефестиваля "Человек и море" - "Дальневосточная одиссея В.К. Арсеньева".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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