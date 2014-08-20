На трассах Дальнего Востока, в том числе и Приморья, начали работу мобильные посты фиксации нарушений скорости. На один из них напал автомобилист с монтировкой, он попытался разбить камеру и ударил девушку-оператора. И этот случай далеко не единичный. Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что сейчас в Приморье действуют 60 радарных комплексов «Кордон» и «Крис-С», в том числе три передвижных, которые фиксируют нарушения скоростного режима. Что так возмущает водителей, а также кто и по какому праву несет небезопасное дежурство на дорогах в материале Людмилы Смирновой.

Елена-оператор мобильного поста - показывает боевые шрамы своего "напарника": "Вот он ударил ломом, или я не знаю, что это – труба железная была… длинный предмет – т.е. со всего размаха!"

Послужил ли поводом для агрессии сам прибор видеофиксации нарушений, или то, что его опекала сотрудница в штатском – не ясно, от удара металлический кейс лопнул , девушке тоже досталось!

"Пнул меня в грудь, после чего я применила баллончик газовый."

Уже через несколько минут автомобиль с нападавшим задержала полиция. Камера же продолжает нести дежурство – на законных основаниях, в местах, где чаще всего случаются аварии.

Вадим Вольхин, начальник отделения ОГИБДД ОМВД России: "У нас существует анализ опасных участков на основе концентрации ДТП материалы согласуются, с ОГИБДД, и по факту мы получаем, что сейчас на точках, которые нами рекомендованы, именно на аварийно опасных участках работают гражданские лица, в лице частных охранных структур."

Работу с приборами автоматической фиксации по контракту с управтодором не первый год поручают гражданским подрядчикам, прошедшим специальное обучение. Но каждый раз в начале сезона штатские с камерами на дорогах вызывают неоднозначную реакцию водителей.

Денис, автомобилист: "Когда я увидел камера в кустах стоит, не на дороге, как должна быть, а стояла в кустах."

Елена объясняет: камеры в кустах если и устанавливают, то лишь когда ширины обочины недостаточно, на то есть стандарты.

"Должно быть от полосы, от крайней отметки, три метра. Она не будет правильно фотографировать, если не будут правильно выставлены параметры"

Предупреждающие знаки в этом случае не обязательны. Прибор снимает всех участников движения – вот в кадр попал даже велосипедист. По окончании смены запись передают госавтоинспекторам. Сами работники таких постов штрафов не выписывают, но именно с ними конфликтуют водители.

"На день это десятки раз! Каждый второй считает долгом попипикать, показать неприличные знаки из окон, ругаются."

Напавший на пост мужчина – он, кстати, ехал даже не за рулем, а был пассажиром, - прислал девушке-оператору видео извинение.

Искреннее раскаяние гражданина суд принял во внимание, но не счел исчерпывающим. Ему назначили крупный штраф и напомнили: за нападения, угрозы и порчу государственного имущества предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Ваша оценка этого материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru