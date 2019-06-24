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Вчера, 20:50
 

"Неустановленное лицо" испортил отдых на пляже во Владивостоке. Видеорепортаж Александры Мостовой

"Неустановленное лицо" испортил отдых на пляже во Владивостоке

Во Владивостоке нефтепродукты залили берег популярного места отдыха. Фото загрязненного пляжа на мысе Токаревская кошка в социальных сетях опубликовали местные жители. Густая вязкая масса облепила прибрежные камни и убила морских обитателей.

Александра Мостовая, корреспондент: "Сейчас на этом пляже почти все камни покрыты чёрной нефтяной плёнкой. Тёмное пятно в районе маяка появилось накануне. Мазут прибило прямо к берегу, и из-за разлива нефтепродуктов отдых местных жителей оказался испорчен".

На Токаревской кошке Наталья Спиридонова с мужем и детьми отдыхает регулярно. Но с таким масштабным загрязнением акватории сталкивается впервые. Теперь семья боится купаться в море. Следы мазута с поверхности воды не сошли до сих пор.

Наталья Спиридонова, жительница г. Владивостока: "Посмотрите: не возможно зайти в воду, потому что мазут этот не оттирается, мы вчера даже запачкались, мы сначала не поняли, что это такое, подумали, что это бензин, но это не бензин, однозначно, здесь всё чёрное, а залив же был чистейший, сейчас его опять загрязнили, наверное какие-то крупные суда".

Пострадали и обитатели акватории — крабы и морские звёзды погибли. Жертвами экологического бедствия стали и сёрферы. Их доски и костюмы перепачканы темным веществом. По какой причине произошёл выброс, неизвестно. Но в момент разлива нефтепродуктов в районе Токаревской кошки на рейде стояли сразу три танкера.

Владимир Раков, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. Ильичёва ДВО РАН: "Крупные суда, особенно грузовые, они, проходя, сбрасывают зачастую балластные воды, ПЕРЕД ЗАГРУЗКОЙ НА НЕФТЕБАЗУ, а в балластных водах могут содержаться нефтепродукты, которые загрузили где-нибудь в иностранных портах, например".

Во Владивостоке выбросы мазута - частое явление. В 2017 такое уже случалось на Токаревской кошке. Тогда источник загрязнения не установили. Нефтепродукты разливались в бухтах Золотой Рог, Горностай, а также на побережье Амурского залива на Санаторной. Как считают экологи, одна из главных причин — человеческий фактор. Сейчас обстоятельства случившегося на Маяке выясняет Росприроднадзор.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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