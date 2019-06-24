"Неустановленное лицо" испортил отдых на пляже во Владивостоке

Во Владивостоке нефтепродукты залили берег популярного места отдыха. Фото загрязненного пляжа на мысе Токаревская кошка в социальных сетях опубликовали местные жители. Густая вязкая масса облепила прибрежные камни и убила морских обитателей.

Александра Мостовая, корреспондент: "Сейчас на этом пляже почти все камни покрыты чёрной нефтяной плёнкой. Тёмное пятно в районе маяка появилось накануне. Мазут прибило прямо к берегу, и из-за разлива нефтепродуктов отдых местных жителей оказался испорчен".

На Токаревской кошке Наталья Спиридонова с мужем и детьми отдыхает регулярно. Но с таким масштабным загрязнением акватории сталкивается впервые. Теперь семья боится купаться в море. Следы мазута с поверхности воды не сошли до сих пор.

Наталья Спиридонова, жительница г. Владивостока: "Посмотрите: не возможно зайти в воду, потому что мазут этот не оттирается, мы вчера даже запачкались, мы сначала не поняли, что это такое, подумали, что это бензин, но это не бензин, однозначно, здесь всё чёрное, а залив же был чистейший, сейчас его опять загрязнили, наверное какие-то крупные суда".

Пострадали и обитатели акватории — крабы и морские звёзды погибли. Жертвами экологического бедствия стали и сёрферы. Их доски и костюмы перепачканы темным веществом. По какой причине произошёл выброс, неизвестно. Но в момент разлива нефтепродуктов в районе Токаревской кошки на рейде стояли сразу три танкера.

Владимир Раков, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. Ильичёва ДВО РАН: "Крупные суда, особенно грузовые, они, проходя, сбрасывают зачастую балластные воды, ПЕРЕД ЗАГРУЗКОЙ НА НЕФТЕБАЗУ, а в балластных водах могут содержаться нефтепродукты, которые загрузили где-нибудь в иностранных портах, например".

Во Владивостоке выбросы мазута - частое явление. В 2017 такое уже случалось на Токаревской кошке. Тогда источник загрязнения не установили. Нефтепродукты разливались в бухтах Золотой Рог, Горностай, а также на побережье Амурского залива на Санаторной. Как считают экологи, одна из главных причин — человеческий фактор. Сейчас обстоятельства случившегося на Маяке выясняет Росприроднадзор.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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