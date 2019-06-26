Сыроварня из козьего молока - экоферма в селе Алексей-Никольское готовится к наплыву туристов. Видеорепортаж Дарьи Орловой
«Открой для себя Приморье» - это специальный проект ГТРК «Владивосток», в котором рассказывается о туристическом потенциале края. В этом выпуске речь пойдет об относительно новом виде туризма — экофермах. Дети и взрослые отправляются в деревню, кормят скот и погружаются в тонкости сельского хозяйства.
Альпийские, чешские, нубийские. Правда, родились все 70 коз в Приморье. Пока они еще юные, молоко давать начнут только осенью, экоферма в селе Алексей-Никольское работает в тестовом режиме. Полюбоваться на рогатых приезжают школьники из соседних сел. Многие, даже из тех, кто живут в деревне, живьём коз никогда не видели. Подросткам рассказывают о породах, условиях содержания, а также о козьем молоке и продуктах, которые из него изготавливают. А еще всё это можно попробовать.
Денис Закаменый, посетитель экскурсии: «Я узнал, что из их молока делают вкусную сыворотку! - Попробовал? - Да! - Понравилось? - Да, очень!»
Само производство для посетителей пока закрыто, в планах сыроваров - построить второй цех с панорамными окнами, чтобы все желающие смогли увидеть процесс изготовления сыра. Но для съемочной группы ГТРК «Владивосток» сделали исключение.
Молоко на производство, рассказывает глава компании Елена Пахомова, поступает со всего края. В кооперативе - около 50-ти хозяйств.
Пастеризация, добавление заквасок, которые приморские сыровары покупают у лидеров во Франции и Италии — там, где осваивали азы производства. Далее резка зерна, его становление, сушка и раскладывание по формам. После твердые сыры — такие как приморский или грана - отправляются под пресс, а мягкие (моцарела, рикота) почти сразу на прилавок. Твердые сыры, поясняет Елена Пахомова, созревают от четырех до восьми месяцев. Так что, тот продукт, который попал в объектив на столе приморцев окажется только весной.
Дарья Орлова, корреспондент: «Сыр с плесенью здесь самый капризный! Он созревает три недели и все это время технологам приходится следить за уровнем влажности! Как говорят сами сыровары, если ножки у плесени мокрые, то расти она не будет далее. Поэтому утро сотрудников предприятия начинается с ухода за сыром Бри. Они убирают лишнюю влагу и переворачивают кружочки».
После сыр отправляется на фасовку и упаковку. Всех желающих знакомить с этапами производства молочных продуктов начнут уже в сентябре. Сейчас на экоферме достраивают основное помещение и монтируют доильное оборудование.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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