Потерянный в полете багаж как неприятный повод оплатить тройной тариф за парковку у аэропорта. В эти дни десятки дальневосточников стали заложниками сразу двух ситуаций. Одни не могут получить свои сумки и чемоданы по возвращению из Москвы, а встречающие тратят драгоценные минуты и рубли на автостоянке. Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что "в конце мая – начале июня в Шереметьево начались задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров. Так было и с багажом пассажиров рейса FV-6281 авиакомпании «Россия», прибывших из Москвы во Владивосток 26 мая. Выяснилось, что Шереметьево испытывает острый дефицит грузчиков и просто не успевает обрабатывать багаж."

Есть ли шанс избежать сплошных убытков узнавала Елена Парфёнова:

Андрей Третьяков накануне встречал свою супругу из командировки в Москву. Она летела по программе лояльности от авиакомпании, которая предполагает получение багажа в приоритетном порядке. Андрей время рассчитал, учел бесплатную 15ти минутку на парковке и подъехал к зданию аэровокзала. А дальше все пошло не по плану.

Андрей Третьяков, житель г. Хабаровска: "Нам сказали, что наш багаж, как и багаж многих людей летевших бизнес-классом с этого рейса, будет выдаваться самым последним, потому через 3-4 минуты была выключена лента подачи багажа, и тут мы выяснили, что наш багаж не пришел вовсе"

Оформление документов о потере багажа в аэропорту заняло немало времени и когда Андрей с супругой покидали уже автомобильную парковку , их ждал еще один неприятный сюрприз. Счет за стоянку в 500 рублей. За 1 час и 39 минут

Андрей Третьяков, житель г. Хабаровска: "На вопрос заданный в аэропорту , кто несет отвественность , за перестой и переплату , нам ответили обращаться в орган управления стоянкой."

В аэропорту подверждают, что аналогичных случаев в последние дни десятки. У коллег из Шереметьево возникли проблемы с обработкой багажа. По разным данным в Москве скопилось от полуторы до 9 - ти тысяч единиц дорожной поклажи , который не улетела в пункты назначения вместе с пассажирами. Там генпрокуратура проводит проверку , а у нас за день принимают до 90 претензий.И жалобы что на отсутствие чемоданов , что за выставленные на парковке счета , пассажиры должны писать вовсе не в администрацию Хабаровского аэровокзала.

Эльвира Ванюшкина,первый заместитель исполнительного директора АО "Хабаровский аэропорт": "Все вытекающие затраты.... нужно адресовать в авиакомпанию, это могут быть расходы дополнительные по гостиницам , пассажир не успел на автобус следующий , все это затраты , которые возникли в связи с тем , что у него нарушения по договору перевозки"

Причем в столичных аэропортах таких спортных ситуаций больше не возникает. Авиаперевозчики , воздушные гавани и управляющие стоянками компании заключили договор и в случае вынужденной задержки , связанной с оформлением претензий, пассажир за парковку не переплачивает.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]