Женщина погибла под колесами автомобиля на трассе в Приморье

В дежурную часть отдела МВД России по Надеждинскому району поступило сообщение о наезде на пешехода в районе 719 км автодороги А370 «Уссури». На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Установлено, 29-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Аква» двигалась со стороны Владивостока в направлении Уссурийска. В это же время в районе 719 км автодороги А370 «Уссури» проезжую часть переходила 63-летняя женщина. Наезд на пешехода произошел вне населенного пункта, на неосвещенном участке трассы. На одежде погибшей отсутствовали световозвращающие элементы. В результате удара женщина-пешеход получила тяжелые травмы, от которых скончалась на месте происшествия.

Стаж вождения водителя «Тойота» составил 4 года, в 2019 году к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения женщина не привлекалась.

По факту ДТП со смертельным исходом проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru