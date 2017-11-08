Женщина погибла под колесами автомобиля на трассе в Приморье
В дежурную часть отдела МВД России по Надеждинскому району поступило сообщение о наезде на пешехода в районе 719 км автодороги А370 «Уссури». На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Установлено, 29-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Аква» двигалась со стороны Владивостока в направлении Уссурийска. В это же время в районе 719 км автодороги А370 «Уссури» проезжую часть переходила 63-летняя женщина. Наезд на пешехода произошел вне населенного пункта, на неосвещенном участке трассы. На одежде погибшей отсутствовали световозвращающие элементы. В результате удара женщина-пешеход получила тяжелые травмы, от которых скончалась на месте происшествия.
Стаж вождения водителя «Тойота» составил 4 года, в 2019 году к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения женщина не привлекалась.
По факту ДТП со смертельным исходом проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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