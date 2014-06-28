15 детей из лагеря «Юнга» попали в инфекционное отделение Тысячекоечной больницы

12 июля из детского лагеря «Юнга», расположенного на берегу бухты Емар, на скорых увезли 15 детей с недомоганием и тошнотой. Сейчас несовершеннолетние находятся в детском инфекционном отделении Тысячекоечной больницы. В лагере работают специалисты Роспотребнадзора, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Группа воспитанников детского лагеря «Юнга» в возрасте от 12 до 14 лет в пятницу почувствовали недомогание и тошноту. В итоге 15 несовершеннолетних увезли на машинах скорой помощи в детское инфекционное отделение Тысячекоечной больницы Владивостока (ВКБ № 2).

Как сообщили в департаменте здравоохранения Приморского края, детям оказывают необходимую медицинскую помощь. Их состояние оценивается как легкой степени тяжести, только у двоих детей отмечается повышенная температура.

В детском лагере подтвердили информацию о госпитализации детей, но от комментариев отказались. «Юнга» продолжает работать в обычном режиме. Сейчас на месте находятся специалисты управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, берут пробы воды и пищи.

Обновление 18:00: В пятницу, 12 июля, лагерь «Юнга» посетили представители управления по работе с муниципальными учреждениями образования Владивостока и глава города Олег Гуменюк.

«В этой ситуации необходимо разобраться. Контролирующими органами будет проведена проверка. Помимо этого, считаю необходимым осмотреть и другие лагеря Владивостока», – отметил глава Владивостока Олег Гуменюк.

Как сообщили в администрации оздоровительного центра «Юнга», по результатам проведенной проверки будет принято решение, продолжит ли учреждение работу в ближайшее время. Результаты проверки станут известны в течение нескольких дней.

Отмечается, что качество питания в «Юнге» соответствует всем необходимым требованиям. Случившееся, по словам руководства лагеря, стало неожиданностью. Учреждение перед открытием летнего сезона получило положительное санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора. Никаких нареканий на качество питания ранее не было.

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Ранее на этой неделе случай массового заражения детей кишечной инфекцией был также зафиксирован в летнем лагере «Юный рыбак» в Лазовском районе Приморья. По данным Следственного комитета, за медицинской помощью обратились 67 детей, однако диагноз был подтвержден лишь у 20 из них. В среду все они были выписаны из больницы. Возбуждено уголовное дело. А в детском саду № 9 Арсеньева кишечной инфекцией заразились семь детей. Все юные пациенты получают необходимую медицинскую помощь в горбольнице. По данным врачей, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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