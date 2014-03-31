Двое детей пострадали по вине пьяного мотоциклиста на о. Русский во Владивостоке
В ГИБДД Владивостока поступило сообщение о ДТП с участием мотоцикла во Фрунзенском районе Владивостока. На место происшествия прибыли инспекторы ДПС.
Установлено: вечером 32-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил покатать на мотоцикле с коляской своих детей, одному из которых 8, другому – 5 лет.
Во время поездки водитель, двигаясь по грунтовой дороге со стороны Университетского проспекта в направлении поселка Минка, не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием.
В результате аварии пострадали двое несовершеннолетних пассажиров. 8-летняя девочка госпитализирована с черепно-мозговой травмой, мальчик в возрасте 5 лет получил гематому глаза. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Водительского удостоверения, а также документов на транспортное средство мужчина при себе не имел. Установлено, что ранее водитель привлекался к административной ответственности за несоблюдение скоростного режима.
Согласно результатам медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в крови водителя установлено наличие алкоголя – 0,6 промилле.
На основании данного исследования сотрудники ГИБДД Владивостока привлекли нарушителя к административной ответственности по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ. За управление транспортным средством без документов, предусмотренных Правилами дорожного движения, в отношении водителя «Днепра» составлен административный протокол по ч.1 ст. 12.3 КоАП РФ.
В настоящее время по факту ДТП назначено проведение проверки, направленной на установление причин и обстоятельств произошедшего.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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