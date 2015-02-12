Владивосток ожидают изменения маршрутных схем, поставка новых автобусов и обновление трамвайного парка. Первое новшество — внедрение муниципальной Единой транспортной карты. Как она работает?

Ольга Козлова, начальник службы сбора выручки: «Вы можете положить на эту карту деньги и рассчитываться в транспорте. Не надо лезть в сумочки, доставать кошельки и отсчитывать мелочь».

Обязательный герб с тигром и мост через бухту Золотой Рог — символы Владивостока теперь и на пластике. Этой картой оплачивать проезд сподручнее. Водители и контроллеры владивостокского электротранспорта всех пассажиров, перешедших на безнал, уже в лицо знают.

Ирина Клименко, водитель троллейбуса: «Здесь народ маленький, который ездит, и всех знаешь!»

Мария Пшоняк, контроллер-кассир: «Очень удобно, не надо деньги считать. Выбил билет, и человек его взял. Система надежная, без сбоев проходит».

Самым ответственным перевозчиком Владивостока, уже внедрившим эту дополнительную систему оплаты, стало Владивостокское трамвайно-троллейбусное управление. С помощью мобильного банковского приложения в вашем же смартфоне пополняете счет на карте — и можно не переживать о наличии мелочи в кошельке.

- Уважаемые пассажиры! Вы можете оплатить проезд Единой транспортной картой, терминал у кондуктора, стоимость проезда 16 рублей.

Андрей Жук, диспетчер Владивостокского трамвайно-троллейбусного управления: «И бабушки, и молодежь, и дети берут карточки».

Но красивый пластик — это еще не все нововведения на муниципальной транспорте. Владивосток ожидает обновление трамваев, их из Москвы поставят ровно десять штук. Кроме того, к сентябрю на линии выйдут 46 новых автобусов цвета морской волны. Кстати, изменения произойдут и в схеме их маршрутов.

Олег Гуменюк, глава администрации г. Владивостока: «Закончена работа по пассажиропотоку, предусмотрено, где мы будем убирать лишние автобусы и где добавлять. Заставить перевозчиков закупать новую качественную технику».

О том, какие маршруты исчезнут за их ненадобностью, а какие частично изменят пункты назначения, скоро узнаем. Быть может, благодаря этому на остановках Владивостока наконец исчезнет «автобусное столпотворение», которое мешает не только пассажирам, но и само себе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]