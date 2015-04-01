Памятник на братской могиле пограничников, погибших в годы Великой Отечественной войны, привели в порядок в Хасанском районе. Поисковый отряд «Казначей-25» восстановил все имена бойцов. Патриоты постарались найти их родственников на другом краю страны.

Татьяна Голумбевская прилетела в Приморье из Томской области. Она — племянница сержанта 7-го укрепрайона Николая Стасюка, погибшего в августе '45-го. Тогда 25-ая армия 1-го Дальневосточного фронта вступила в бой с японскими милитаристами.

Татьяна Голумбевская, племянница Николая Стасюка: «В '39-ом году он ушел в армию, прошел всю Великую Отечественную войну. И погиб 10 августа '45-го года. Это просто честь — прикоснуться к этой земле, где похоронен мой дядя».

Памятник, к которому сейчас из-за тайфунов не проехать, установлен на братской могиле девяти красноармейцев, которые первыми погибли при прорыве Хуньчуньского укрепленного района. Долгие годы мемориал в Дозорной Пади был в запустении, а имена солдат утеряны. Восстановить историю решили бойцы приморского поискового отряда «Казначей-25».

Виктор Петряев, участник поискового отряда «Казначей-25», ведущий специалист-эксперт управления Федерального Казначейства по Приморскому краю: «Работы: бетонирование, штукатурка, покраска. Установка табличек с фамилиями всех тех людей, которых мы отыскали, погибших. С помощью музея, пограничной службы пгт Посьет».

Александр Михайлик, заместитель руководителя Федерального казначейства, г. Москва: «Мы создали во всех регионах РФ поисковые отряды. Мы поддерживаем, восстанавливаем памятники, воинские захоронения. Разыскиваем родственников погибших, восстанавливаем судьбы. Как в России, так и за рубежом».

Александр Михайлик как раз из Москвы приехал к коллегам-поисковикам. Впервые увидел перекрестье трех границ: России, Китая и Северной Кореи. И вспомнил об отце, который служил на Хасане. Для казначейства работа в поисковых отрядах — патриотическое хобби. И планов много: например — восстановить памятники не только героям Великой Отечественной, но и братские мемориалы времен боев у озера Хасан.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]