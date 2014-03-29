Доступная среда для людей с ограниченными возможностями. Новые автобусы для маломобильных граждан. 25 июля на центральной площади Владивостока состоялась торжественная приемка машин, которые пополнят муниципальный транспортный парк. По какому маршруту и когда смогут отправиться малоподвижные приморцы?

Вот они, новые бойцы транспортного фронта Владивостока, готовые к работе. Пять автобусов российской марки ГАЗ, адаптированные для комфортабельной перевозки маломобильных приморцев. Презентует машины представитель компании, которая собирается их эксплуатировать. Говорит, качеством доволен.

Константин Вовденко, директор транспортной компании «Этикет ДВ»: «Планируется автобусы запустить по трем направлениям. 111, который отправляется с ж/д вокзала до станции Вольно-Надеждинская. Маршрут 114, также от ж/д вокзала на станцию Угольная. И маршрут 102 — от площади Семеновская через Угловое на станцию Угольная».

Сделаны в России. Из прочного материала. Эти автобусы от других отличает техническая оснащенность. В каждом из них созданы специальные приспособления для заезда и перевозки инвалидных и детских колясок. Одновременно в одном автобусе может ехать один колясочник вместе с сопровождающим.

Мария Бурвенко, жительница г. Владивосток: «Испытываю большую надежду, что город двигается к нам и мы двигаемся в городе. Нам было очень приятно это делать».

Примечательно, что в новых автобусах перевозить инвалидов-колясочников и сопровождающих их планируют бесплатно. Впрочем, оценить автобусы горожане смогут, как только все машины пройдут процедуру подготовки. Представители транспортной компании говорят, что на это уйдет не больше недели.

Елена Чибрикова, заместитель директора департамента труда и социального развития Приморского края: «Эти деньги дают возможность сделать адаптацию объектов, паспорт, чтобы объекты были доступные. Сегодня и закон о социальной защите инвалидов, краевой закон, федеральный, конвенция, они все говорят о том, что все объекты, все услуги должны быть доступными для инвалидов и других категорий маломобильных граждан».

Делать городское пространство доступнее с 2014 года помогает одноименная краевая подпрограмма «Доступная среда». За это время уже потратили почти 400 миллионов рублей на адаптацию для маломобильных людей домов культуры, больниц, спортзалов, учреждений соцслужб, дорог и тротуаров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]