Устрицы, гребешки и морские ежи. Во Владивостоке популярные деликатесы продают иностранным туристам за копейки в полной антисанитарии. Когда наши корреспонденты подняли вопрос, в законе ли такой бизнес, в редакцию посыпались угрозы. Все подробности далее.

- Вы их откуда-то привозите или прямо здесь достаете?

- Да, прямо здесь, со дна. Горячая, ракушка горячая. Аккуратно!

Браконьерство или бизнес по-владивостокски? Социальные сети и СМИ края взорвались после сообщения в инстаграме «Вестей: Приморье» о дайверах, которые вылавливают морепродукты в районе Токаревской кошки и продают их туристам в обстановке полной антисанитарии.

Мнение пользователей разделились:

- Кто снимает, того жаба берет! Купи или лови сама!

- И что же наши доблестные службы бездействуют?

- Хочешь жить, умей вертеться!

- Раньше трепанга и гребешка много было, все растащили...

- Скорость стука больше скорости звука! Уймись, эколог!

- Они оставляют много мусора за собой! Надо за это наказывать!

- Завидуйте молча!

После угроз в адрес редакции съемочная группа вернулась на маяк вместе с сотрудниками ФСБ и новыми правилами рыболовства.

Андрей Максимов, подполковник, заместитель начальника отдела режимно-контрольных мероприятия пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю: «Сам порядок осуществления добычи водных биоресурсов с использованием дыхательного оборудования, баллонов — он запрещен. Запрета на добычу устрицы в рамках любительски-спортивного рыболовства нет».

При этом вылов гребешка и трепанга запрещен любым способом, как и нелегальная продажа биоресурсов. При виде камер и людей в погонах торговцы тут же прикидываются простыми отдыхающими, которые бесплатно угощают туристов только дальневосточными устрицами. Рассказывают, что достают деликатесы со дна, используя простую маску с трубкой. Но скрытая камера все же зафиксировала передачу денег.

Один из подводных пловцов согласился пообщаться с нами.

Николай Антоненко, дайвер: «Себе наловили, а излишки можно и дружелюбным странам продать».

Владимир Раков, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева ДВО РАН: «Если речь пойдет о том, что кто-то из туристов, иностранцев попробует, потом ему станет плохо, потом он попадет в больницу и так далее. Конечно, будут разыскивать кто угощал, я полагаю».

Сотрудники ФСБ и полиции обещают чаще наведываться на Токаревскую кошку. При этом туристов во Владивостоке становится все больше. А потому тем, кто решается рискнуть здоровьем, покупая морепродукты на пляже, остается только наедяться на удачу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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