Самые ожидаемые события 2017 года в Приморье

Наступивший год обещает быть богатым на события в самых разных областях. О самых ожидаемых событиях 2017 года читайте в обзоре primorsky.ru.

Начало года – традиционно время подводить итоги и строить планы на будущее. 2016 год для Приморья выдался непростым, а наступивший обещает быть богатым на события. Итак, в этом году в Приморье:

Увеличится население края

С 1 февраля 2017 года дальневосточный гектар смогут получить все жители России. По прогнозам, именно Приморье станет лидером по количеству желающих получить здесь землю среди дальневосточных регионов. На сегодняшний день в крае одобрено уже более тысячи заявок, подано около девяти тысяч, 500 договоров уже зарегистрированы.

Откроют новые авиамаршруты

В конце 2016 года состоялась сделка по покупке третьего самолета DHC-6 для внутренних рейсов. Сегодня в Приморье два таких самолета уже курсируют по девяти региональным маршрутам, но возросший спрос на авиаперевозки в крае требует расширения авиапарка. В Приморье откроют новые авиамаршруты и мини-аэродромы, а также увеличат частность рейсов. Цены на авиабилеты останутся доступными, они дотируются из краевого бюджета, в прошлом году на эти цели направили 150 миллионов рублей.

Завершат капитальный ремонт Владивостокского цирка

Спустя год с начала ремонтных работ здание полностью обновило фасад, основные работы теперь ведутся внутри. Строителям предстоит завершить отделку всех помещений цирка, а их более 300, обновить зрительный зал, вестибюль и фойе, затем цирк оснастят современным оборудованием, завершить все работы планируют к концу текущего года.

Откроют филиал Эрмитажа

В этом году в Приморье отремонтируют здание торгового дома «Кунст и Альберс» в историческом центре города по улице Светланской. Памятник истории и культуры приспособят под филиал выставочного центра Государственного Эрмитажа, и приморцы и гости края смогут увидеть легендарные шедевры русской культуры истории, не выезжая за пределы региона. В этом же году в Приморье продолжат работу над открытием филиалов еще двух знаменитых российских музеев – Третьяковской галереи и Русского музея.

Завершат строительство инфраструктуры в ТОР

К концу текущего года в Приморье завершат строительство транспортной и инженерной инфраструктуры в ТОРах «Михайловский» и «Надеждинская». Первая продукция ТОРов уже появилась на приморских прилавках, резидентами ТОР на сегодняшний день стали 25 компаний.

В Свободном порту Владивосток заработает упрощенный визовый режим для иностранных граждан

Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму, парламентарии рассмотрят его на весенней сессии. Планируется, что оценить преимущества такого режима смогут гости третьего Восточного экономического форума в Приморье. По оценкам экспертов, упрощенный визовый режим позволит значительно увеличить турпоток в регион.

Начнут строить новые дороги и мосты

Приморье приходит в себя после удара стихии, обрушившегося на край в конце августа-начале сентября 2016 года. Режим ЧС федерального уровня был объявлен в 27 из 34 муниципалитетов и держался месяц, регионального – почти четыре месяца. В Приморье было подтоплено 170 населенных пунктов, от стихийного бедствия пострадали 52 тысячи человек, более 15 тысяч домовладений, более 21 тысячи земельных участков и почти 30 тысяч сельскохозяйственных земель. В результате тайфуна в крае оказались разрушены 549 километров дорог, 115 мостов и 189 водопропускных труб. Как минимум 30 мостов ремонту не подлежат, их будут строить заново. Кабинет министров зарезервировал на восстановление транспортной инфраструктуры Приморского края почти два миллиарда рублей.

Запустят новые производства

Завод по глубокой переработке автомобилей б/у заработает в Приморье уже летом 2017 года. Об этом заявили японские партнеры технохолдинга «Сумотори», корпорация Arai Shoji Co., Ltd. Приморское производство не только обеспечит владельцев скидками на новые машины, а соседние территории комплектующими, но и «распечатает» фонд утилизации автомобилей.

Анонсируют запуск заявленных проектов и некоторые резиденты ТОР и Свободного порта Владивосток. Резиденты этих территорий уже инвестировали в свои проекты более 47 миллиардов рублей, создано около тысячи рабочих мест. Рост количества резидентов, наглядно демонстрирует, что инвесторам, в том числе иностранным, интересны новые режимы, и они готовы реализовывать свои проекты в Приморском крае.

Начнут строительство еще одного участка транспортного коридора «Приморье-1»

В прошлом году в Приморье запустили первый участок автомобильной дороги Владивосток–Находка–Порт Восточный в обход города Артема, отличную трассу уже оценили по достоинству жители края. Разработана проектная документация строительства участка на отрезке от Артема до Царевки, который пройдет в обход населенных пунктов Штыково, Шкотово и Смоляниново и обеспечит скоростной проезд до Большого Камня, где реализуется масштабный проект судостроительному комплексу «Звезда», а также позволит сократить протяженность пути от Владивостока до Большого Камня на 22 километра.

В составе данной дороги предусмотрены три транспортных развязки, 16 мостов общей длиной 1,7 километра, 12 путепроводов и эстакада общей длиной почти 2 километра. Окончание работ запланировано на 2020 год.

Снесут самострой возле дома Элеоноры Прей

В этом году во Владивостоке снесут незаконную постройку возле памятника культуры, дома Элеоноры Прей в историческом центре Владивостока. Разработан соответствующий проект, регламентирующий технологический процесс демонтажных работ в условиях плотной городской застройки, он начнется после проведения конкурсных процедур для определения подрядчика.

Построят инновационный культурный центр на острове Русский

В Приморье строится один из двух в России современных многофункциональных культурных центров. Он будет представлять собой два деревянных купола, соединенных переходом. Малый купол – это амфитеатр для проведения различных мероприятий, этакий маленький приморский Колизей, в большом разместятся административные помещения, аудитории и кабинеты. При проектировании здания акцент был сделан на многофункциональность: инновационно-культурный центр совместит культурную и образовательную сферы: выставки современного искусства, концерты, кинопоказы будут сочетаться с лекциями, курсами, работой лабораторий и мастерских.

Строители уже приступили к сборке конструкций куполов, планируют завершить к концу февраля, затем приступят к монтажу и внутренним отделочным работам.

Сдадут дома для российской семьи

К концу 2017 года в стране завершается реализация программы «Жилье для российской семьи», участники которой могут приобрести квартиры по доступной цене – по 35 тысяч рублей за квадратный метр. Строительство в рамках программы ведется в Приморье в Уссурийске в микрорайоне «Радужный», во Владивостоке в районе «Снеговой Пади» и «Зеленого Угла», а также в поселке Трудовое, в «Солнечной долине», где участники ЖРС еще достаточно свободных квадратов. Новоселье отпразднуют около тысячи приморских семей.

Владивосток появится на новых российских банкнотах

В прошлом году Владивостокская достопримечательность – мост на остров Русский выиграла всероссийский конкурс на символы новых купюр, которые планирует выпустить Центробанк. На какой из банкнот, номиналом в 200 или 2000 рублей, еще неизвестно, но приморцы, конечно, рассчитывают по-крупному, напевая знаменитую песню Мумий Тролля, прославившую Владивосток на всю страну. Новые купюры появятся в кошельках россиян уже в этом году.

Среди самых ожидаемых событий года также числятся Дальневосточный МедиаСаммит, всероссийский Тихоокеанский туристский форум, международный экологический форум «Природа без границ», международный Конгресс рыбаков, кинофестиваль «Меридианы Тихого», Дальинфоком, соревнования по автомобильному дрифту на Примринге, и, конечно, третий Восточный экономический форум.

По мнению Губернатора, третий ВЭФ должен показать динамику развития Дальнего Востока и Приморского края, рассказать о первых результатах новой экономической политики.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]