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«Ситуация более сложная. Будем обращаться к Лаврову»: профсоюз о бедствии российских моряков в Японии

«Ситуация более сложная. Будем обращаться к Лаврову»: профсоюз о бедствии российских моряков в Японии

Фото: balticshipping.com

Четверо моряков, включая приморца, с застрявшего в Японии судна просят помощи в репатриации. Обращения направлены в адрес Российского профсоюза моряков и генконсульство России в Японии. Траулер «Tredecim» под флагом Танзании застрял в порту Вакканай. Судовладелец задолжал за ремонт и портовые расходы. Экипаж, среди членов которого жители Находки, Волгоградской и Сахалинской области, а также гражданин Украины, не получает деньги полгода. Есть проблемы с топливом и продовольствием; одному моряку требуется медицинская помощь. Вернуться домой они могут в случае замены другой командой.

Похожая ситуация была с танкерами «Crystal East» и «Carolina Wind», моряки которого застряли в ОАЭ, и им полгода пришлось ждать сменного экипажа.

Но, как «Вестям FM. Владивосток» рассказал председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов, сейчас ситуация в Японии более сложная, так как моряки нанимались в Китае у неизвестного гражданина, который якобы был представителем сахалинской компании. Никто не знает, кто судовладелец. Его вообще может не быть. Чтобы вернуть моряков домой, возможно, придется обратиться к министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Все подробности — в аудиофайле.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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