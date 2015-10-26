«Вести FM. Владивосток»: Тайфуны активизируются над Приморьем из-за изменения климата

21 августа в Приморье идут сильные, местами очень сильные дожди. Наиболее интенсивные дожди идут в Хасанском районе и на западе края. Ближайшей ночью осадки сохранятся, а днем в среду, 22 августа, в основном прекратятся, лишь на севере края утром могут остаться небольшие осадки.

Корреспондент «Вести FM. Владивосток» Кристина Радченко связалась с Борисом Кубаем, начальником Примгидромета и он прокомментировал погодную обстановку в крае.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]