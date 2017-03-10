Максим Анисимов (СвобоDA) представил новые песни в программе «Ледокол»
Группа «СвобоDA» образовалась во Владивостоке в 2014 году. Уже спустя шесть месяцев она стала одним из знаковых коллективов края — после выхода дебютного альбома «Холодно» начинаются выступления на главных площадках Владивостока, участие в международном фестивале «V-ROX» и рок-фестивале «Нашествие». В январе 2016 года «СвобоDA» дает свой прощальный концерт в приморской столице. Затем Максим Анисимов (вокал, клавишные, гитара) и Иван Кудинов (бас-гитара) уезжают в Москву, где сейчас владивостокская группа пишет новый альбом.
Накануне своего единственного выступления во Владивостоке Максим Анисимов дал акустический концерт в рамках программы «Ледокол» на «Радио России. Приморье». В частности, он представил песни с нового альбома «Перестук колес», «Из окна» и «Мама».
Полный треклист:
Весна, 02:17
Из окна, 11:43
Перестук колес, 20:43
Мама, 23:28
Подъездная, 31:17
Март, 36:25
Динамики, 40:25.
Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, ждем писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье» +7-914-076-47-00.
Ссылки на программу «Ледокол»:
http://vestiprim.ru/radio_programs/icebreaker/
https://soundcloud.com/radioledokol
https://www.mixcloud.com/ЛЕДОКОЛ
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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