Максим Анисимов (СвобоDA) представил новые песни в программе «Ледокол»

Группа «СвобоDA» образовалась во Владивостоке в 2014 году. Уже спустя шесть месяцев она стала одним из знаковых коллективов края — после выхода дебютного альбома «Холодно» начинаются выступления на главных площадках Владивостока, участие в международном фестивале «V-ROX» и рок-фестивале «Нашествие». В январе 2016 года «СвобоDA» дает свой прощальный концерт в приморской столице. Затем Максим Анисимов (вокал, клавишные, гитара) и Иван Кудинов (бас-гитара) уезжают в Москву, где сейчас владивостокская группа пишет новый альбом.

Накануне своего единственного выступления во Владивостоке Максим Анисимов дал акустический концерт в рамках программы «Ледокол» на «Радио России. Приморье». В частности, он представил песни с нового альбома «Перестук колес», «Из окна» и «Мама».

Полный треклист:

Весна, 02:17

Из окна, 11:43

Перестук колес, 20:43

Мама, 23:28

Подъездная, 31:17

Март, 36:25

Динамики, 40:25.



Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, ждем писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье» +7-914-076-47-00.

Ссылки на программу «Ледокол»:

http://vestiprim.ru/radio_programs/icebreaker/

https://vk.com/radioledokol

https://soundcloud.com/radioledokol

https://www.mixcloud.com/ЛЕДОКОЛ

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]