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«Радио России. Приморье»: Фонд «Умка»: Не проходите мимо брошенных животных

«Радио России. Приморье»: Фонд «Умка»: Не проходите мимо брошенных животных

Всемирный день бездомных животных пройдет 18 августа. Ежегодно каждую третью субботу августа люди, неравнодушные к судьбам братьев меньших, отмечают Всемирный день бездомных животных. Праздник учрежден в 1992 году по предложению Международного общества прав животных и в ближайшие годы был принят во многих странах.

Активисты движения защиты животных просят не проходить мимо несчастных кошек и оставленных без дома собак. Международный праздник — действенный инструмент, помогающий обратить внимание людей на проблемы тех, кого когда-то приручили.

Проблему бездомных животных регулярно, вне зависимости от праздника, решают Анна Колесова и Ксения Попова — организаторы фонда помощи бездомным животным «Умка». В студии «Радио России. Приморье» волонтеры рассказали о деятельности фонда и новом строящемся центре для бездомных животных.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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