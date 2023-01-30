Данные о числе заразившихся COVID в Приморье пугают медиков

В Приморье растет заболеваемость новой коронавирусной инфекцией, сообщают «Вести:Приморье».

По состоянию на 30 января за сутки зафиксировано 84 случая. Врачи призывают жителей края пройти ревакцинацию против инфекции в ближайшей поликлинике, уточняется на сайте правительства Приморья.

По информации министерства здравоохранения Приморья, подобные суточные показатели были зафиксированы в крае в апреле прошлого года, но тогда заболеваемость шла на спад.

«97 заболевших COVID-19 за сутки было зафиксировано 21 апреля, но тогда заболеваемость снижалась после февральской волны “омикрона”. Сейчас идет постепенный рост. Система здравоохранения Приморья готова к разным сценариям развития заболеваемости», – подчеркнула заместитель председателя Правительства – министр здравоохранения края Анастасия Худченко.

Министр напомнила, что при первых симптомах заболевания – насморке, кашле, першении в горле, слезотечении – следует оставаться дома.

«Если температура тела ниже 38 градусов, необходимо обратиться самостоятельно в инфекционный кабинет поликлиники. Если температура выше 38 градусов и есть одышка, нужно вызвать врача-терапевта или педиатра на дом», – отметила руководитель ведомства.

Медики рекомендуют жителям, у кого прошло более шести месяцев после последней прививки или выздоровления, сделать прививку против COVID-19 в любой удобной поликлинике.

Отметим, по состоянию на 30 января за все время пандемии количество заразившихся коронавирусом приморцев достигло 210 589 человек, выздоровело за время эпидемии – 207 870.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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