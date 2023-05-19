Республика Корея расширяет контейнерные перевозки в Россию через Владивосток



Фидерный оператор Dong Young Shipping, курсирующий между Пусаном и Владивостоком, в конце июня включит в маршрут заход в южнокорейский Тонхэ, сообщают "Вести:Приморье".

Как надеются чиновники южнокорейской компании, это оживит порт за счет растущей торговли в северном направлении. Такой вывод сделали о планах наших соседей по АТР в представительстве МИД России во Владивостоке.

«Соблазненные здоровой торговлей между Азией, Индией и Россией и не смущенные санкциями, сразу несколько внутриазиатских перевозчиков и стартапов запустили услуги, соединяющие эти регионы. Санкции против России почти исключительно западные, и большая часть Азии выиграла от них, увеличив торговлю», - утверждает в своем комментарии для The Loadstar (медиаресурс для международных экспедиторов и перевозчиков) Питер Санд, главный аналитик Xeneta (норвежской экспертной компании в области статистических и аналитических данных по морскому фрахту на большинстве океанских контейнерных линий).

В последнем отчете Linerlytica (крупнейшее международное аналитическое агентство контейнерных перевозок) также говорится, что по состоянию на 15 мая 2023 года 102 судна на 107 583 TEU активно участвовали в торговле на Дальнем Востоке России по сравнению с предыдущим периодом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]