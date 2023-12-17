Правила продажи некоторых детских товаров меняются

В России будут изменены правила продажи некоторых детских товаров. Пройдет эксперимент по их маркировке, сообщают «Вести:Приморье».

Михаил Мишустин подписан соответствующее постановление.

Эксперимент по маркировке товаров для детей в возрасте до 14 лет пройдет с 20 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года. Он затронет самокаты, автомобили, куклы и коляски для них, разного вида головоломки, электрические игрушки, настольные игры и другие.

Отмечается, что участие в эксперименте будет добровольным.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]