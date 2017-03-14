Граждан, хоть и косвенно, втянут в новый эксперимент

1 апреля 2021 года Минпромторг России планирует начать эксперимент по маркировке пива. Об этом говорит проект постановления, сообщают «Вести:Приморье».

«Правительство постановляет провести с 1 апреля 2021 года по 28 февраля 2022 года на территории РФ эксперимент по маркировке пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков средствами идентификации», — отмечается в документе.

Также помимо пива маркировке подлежат сидр, пуаре и медовуха. Минпромторг оценивает объем нелегального пивного рынка в России в 5-12%. Потери бюджета из-за этого могут достигать 22 миллиардов ежегодно. Эксперимент поможет повысить собираемость таможенных и налоговых платежей.

Ранее эксперты заявили, что из-за введения маркировки объемы производства пива могут сократиться, в то время как цена напитка повысится на 10-25%. Однако в Минфине РФ заверили, что маркировка позволит обелить рынок пива и повысить собираемость акциза.

В результате косвенными участниками эксперимента станут граждане, которые любят пенный напиток. И даже если цена пива станет выше, они не откажутся от него. Однако уточняется, что максимум роста окажется на границе 1—2%.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что маркировка пива — это лишь начало, позже эксперимент распространят и на крепкий алкоголь, передает «Национальная служба новостей».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]