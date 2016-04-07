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Пиво вернется на стадионы

Пиво вернется на стадионы

Источник фото: pixabay.com

В Госдуме назвали возможные сроки возвращения пива на стадионы, сообщают «Вести:Приморье».

В Госдуме рассчитывают принять законопроект о возвращении продажи пива на стадионах осенью. Об этом сказал вице-спикер Думы и автор законопроекта Игорь Лебедев, сообщает ТАСС.

В декабре 2019 года проект закона о снятии запрета на продажу пенистого напитка во время официальных футбольных матчей прошел первое чтение в Госдуме. Согласно документу, пить пиво можно будет только в специально организованных местах. Находиться с ним на трибунах нельзя. Однако эпидемия коронавируса затормозила работу нижней палаты парламента.

«Мы надеялись принять его под начало следующего сезона, но думаю, технически это уже невозможно. Нам осталось работать два заседания, и потом перерыв», — сказал Лебедев.

Парламентарий выразил надежду, что законопроект удастся принять на осенней сессии. После подписания президентом принятый документ сможет вступить в силу. «Как команды и РФС заключат все необходимые соглашения, то пиво появится», — добавил он.

Продавать пиво на спортивных объектах и мероприятиях было запрещено в России с 1 января 2005 года. За год до этого была ограничена реклама напитка на стадионах и телевидении.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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