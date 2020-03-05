Новости Экономика Деловые новости
Сегодня, 09:31

Цифровые сервисы Сбербанка признаны лучшими в мире

Цифровые сервисы Сбербанка признаны лучшими в мире

По результатам ежегодного исследования Global Finance Сбербанк получил международную премию «Лучшие цифровые банки мира» (World’s Best Digital Bank Awards) сразу в трёх номинациях, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу банка.

  • «Лучший интегрированный официальный сайт банка» (Best Integrated Corporate Banking Site) — sberbank.ru для юридических лиц;
  • «Лучшее решение по информационной безопасности и фрод-менеджменту» (Best Information Security and Fraud Management) — для юридических лиц;
  • «Лучшее решение для оплаты счетов» (Best Bill Payment & Presentment) — для физических лиц.

Ранее, в августе 2020 года, 7 цифровых сервисов банка для юридических и физических лиц были названы лучшими в Центральной и Восточной Европе по результатам ежегодного исследования Global Finance.

Журнал Global Finance — одно из старейших и наиболее уважаемых отраслевых изданий в международном банковском сообществе. Коллектив журнала совместно с экспертами анализирует деятельность финансовых институтов по всему миру, отмечая лучшие из них как по совокупности оказываемых услуг, так и по отдельным показателям. Эти награды являются всемирно признанным стандартом качества финансовых услуг. За последние годы Сбербанк многократно становился лауреатом премии в различных номинациях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме