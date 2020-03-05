Цифровые сервисы Сбербанка признаны лучшими в мире

- да, ничего более "жесткого" я не помню

- в 2017 году снежный циклон и его последствия были "жестче"

- летние тайфуны наносят гораздо больший урон

- не помню когда точно, но в прошлые времена было круче, чем сейчас

- каждый год одно и тоже, но чем дальше тем страшней