Работа Сбербанка во Владивостоке и Артёме полностью восстановлена после удара стихии

Во Владивостоке и Артеме работу возобновили все офисы Сбербанка в наиболее пострадавших районах, которые несколько дней оставались без электроэнергии, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу банка.

Пока без связи по-прежнему остается офис в п. Трудовое, там банковские услуги можно получить в мобильном офисе по адресу ул. Лермонтова, 75 (ст. Угольная). В офисе «на колесах» клиенты могут пополнить счет или карту, снять наличные со счета или карты, провести платежи ЖКХ или по кредиту, сделать переводы. Наибольшим спросом горожан пользуются такие операции как снятие наличных и оплата коммунальных платежей.

В случае, если перебои с электроэнергией будут повторяться и в других районах, банк готов обеспечить жителей всеми необходимыми сервисами и услугами, в том числе денежной наличностью. Для этого в районы, где электричество будет работать с перебоями, оперативно будут направлены мобильные передвижные офисы.

Всего во Владивостоке в штатном режиме работает 20 офисов по адресам:

· г.Владивосток пр. 100 лет Влад-ку,150в

· г.Владивосток ул.Острякова,5г

· г.Владивосток ул.Борисенко,16

· г.Владивосток ул.Тухачевского, 53

· г.Владивосток ул.Луговая,69

· г.Владивосток ул.Луговая ,18

· г.Владивосток ул.Посьетская,14

· г.Владивосток пр.100 лет Владивостоку,52в

· г.Владивосток ул.Сахалинская,44

· г.Владивосток пр.Красного Знамени,59

· г.Владивосток ул.Нейбута,53

· г.Владивосток ул.Ильичева,16

· г.Владивосток ул.Светаланская,143

· г.Владивосток ул.Калинина,29

· г.Владивосток ул.Русская,59/2

· г.Владивосток Океанский проспект,18

· г. Владивосток пр. Океанский,110а

· г. Владивосток ул.Мордовцева,3

· г.Владивосток ул.Черемуховая,7

· г. Владивосток, ул. Калинина, 277

При этом в Приморье работают все зоны самообслуживания Сбербанка. Воспользоваться банкоматами или терминалами оплаты можно в любой из них.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]