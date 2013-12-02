Сбербанк открывает новые офисы в сёлах Приморья

Новый офис Сбербанка открылся в посёлке Кировский Приморского края, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу банка.

Сельский офис теперь не уступает городским ни по перечню услуг, ни по техническому наполнению. В зоне 24/7 клиенты могут воспользоваться устройствами самообслуживания, провести операции с наличностью, платежами и переводами. Офис обслуживает как физических, так и юридических лиц. Здесь можно провести все основные банковские операции, оформить кредиты, в том числе ипотеку. Офис будет обслуживать население всего Кировского района, около 18 тысяч человек.

«Сбербанк активно работает над повышением доступности финансовых услуг. Во многих населенных пунктах Приморского края, особенно в глубинках, есть только наши офисы. И мы считаем важным открывать отделения именно в селах, ведь здесь живёт много людей преклонного возраста, им уже не так просто как овладеть современными IT-технологиями, так и ездить в крупные города, чтобы получить банковские услуги: оплатить счета, осуществить перевод денег. И, конечно, мы стараемся, чтобы сельские офисы не уступали городским», - отметил управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк Сергей Радюшкин.

Отметим, в этом году Сбербанк уже модернизировал сельские офисы в Лазо, Смоляниново, Рудном, Краснореченском, Раздольном и Моряк-Рыболове. Во Владивостоке обновления ждут два офиса - на улицах Русская и Сахалинская.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]