Подписка от Деловой среды: Образование предпринимателей для успешного бизнеса

Образовательная подписка для предпринимателей «Деловая среда Премиум» от АО «Деловая среда» (входит в экосистему Сбера) помогает начать своё дело без ошибок, а также успешно развивать уже существующий бизнес и увеличить доход, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу банка.

В состав подписки входит более 100 образовательных материалов в разных форматах — бизнес-хаки известных предпринимателей, статьи, курсы, вебинары, чек-листы, пошаговые инструкции открытия разных видов бизнеса, исследования, а также экспертные разборы бизнеса подписчиков в онлайн-формате. Все материалы ориентированы на практику и основаны на личном опыте экспертов и опытных предпринимателей, а также применимы в своём деле.

В чём преимущества подписки?

Не нужно платить отдельно за каждый образовательный материал.

За 1000 рублей в месяц получаешь доступ ко всем платным материалам: сейчас для новых пользователей действуют специальные условия — скидка 50% на первый и все последующие месяцы.

Подписка регулярно обновляется — каждую неделю появляется семь новых материалов, а в месяц — более 30.

Стоимость подписки в месяц не меняется с ростом её ценности, сейчас при стоимости подписки в 500 рублей все новые пользователи получают доступ к образовательным материалам на сумму более 40 тыс. рублей.

Следить за статусом подписки и отменить её можно в любое время в личном кабинете.

Материалы по подписке доступны в мобильном приложении для iOSи в специальном разделена Платформе знаний и сервисов для бизнеса.

Клиенты Сбера могут авторизоваться на платформе и получить быстрый доступ к оформленной подписке с помощью Сбер ID.

Виталий Тарасов, генеральный директор АО «Деловая среда»: «Миссия нашей компании — развитие предпринимательства. В частности, мы делаем это с помощью образования. Для этих целей ещё в 2017 году вместе с Минэкономразвития России мы создали Платформу знаний и сервисов для бизнеса. Со временем на ней появились платные курсы наших партнёров и наши собственные образовательные продукты. Чтобы упростить предпринимателям доступ к ним, мы решили объединить эти материалы в единую подписку. Она позволяет экономить деньги на образовании, но вместе с тем получать ещё больше знаний для старта и развития бизнеса».

В подписку входят курсы по управлению бизнес-процессами для малого бизнеса от НИУ ВШЭ, по комьюнити-менеджменту, управлению персоналом, ценообразованию и созданию интернет-магазина с нуля от «Нетологии», по построению бизнес-стратегий и лидерству от РАНХиГС и других партнёров.

Также подписка открывает доступ к популярному курсу «Деловой среды» «120 секунд», в нём известные российские предприниматели поделились своими бизнес-инструментами, которые регулярно применяют в своей компании. Среди них — Андрей Завьялов («Кнопка»), Владимир Корчагов («Аскона»), Михаил Кучмент (Hoff). Курс прошло уже более 120 000 предпринимателей по всей России.

Помимо образовательных материалов, для подписчиков доступны бизнес-разборы в онлайн-формате. Каждый месяц команда экспертов отвечает на вопросы подписчиков в прямом эфире, детально разбирает ошибки и даёт конкретные рекомендации для каждого бизнеса. Среди экспертов — предприниматель, автор «Коммерсанта» и Psychologies Ксения Ульянова, юрист объединения «Опора России» и член экспертной комиссии Госдумы России Бато Дабаев и другие практики по маркетингу, продажам, управлению персоналом и инвестициями.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]