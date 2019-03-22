Компания АО «Восточный Порт» украсила Врангель объёмной световой инсталляцией

Праздничная световая конструкция «2021» с тоннелем установлена в центре Врангеля в рамках традиционного масштабного украшения микрорайона к Новому году и Рождеству компанией АО «Восточный Порт», сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу АО «Восточный Порт».

Яркая объёмная инсталляция (и одновременно оригинальная фотозона) расположена в сквере Победы, рядом с памятником первому начальнику «Восточного Порта» Виктору Васяновичу, под непосредственным руководством которого шло становление предприятия, строился посёлок Врангель.

Виктор Васянович родился в 1939 году в селе Спасск Кемеровской области. В апреле 1974 года был утвержден в должности начальника завершающего строительство «Восточного Порта». Виктор Андреевич справедливо считал, что докеры должны не только ударно трудиться в самом современном порту страны, но и жить в достойных условиях. Поэтому в начале 70-х, одновременно с отсыпкой первых грузовых причалов, началось развитие и припортового посёлка Первостроителей, которое затем продолжилось и в Береговом.

В сжатые сроки во Врангеле были возведены электроподстанции, построены благоустроенные жилые дома, магазины, больница, дом культуры, школы, детские сады, точки общепита и другие объекты социальной инфраструктуры, централизованные системы отопления, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Многие из них по настоящее время служат жителям посёлка, находясь на обслуживании градообразующего предприятия Врангеля – АО «Восточный Порт». Всего за период 70-х – 90-х годов силами «Восточного Порта» в посёлке Врангель построено более 50-ти жилых многоквартирных домов. Это порядка 4,5 тысяч квартир общей площадью более 200 тысяч кв. м. Более 11 тысяч жителей проживает в этих домах. И это, в основном, работники Порта и члены их семей, работавшие на предприятии в разные периоды времени.

В память о легендарном руководителе в центре посёлка была установлена скульптура В.А. Васяновича, его именем названа одна из улиц Врангеля, а также ученическая стипендия, учреждённая Фондом «Восточный Порт».

В декабре, в рамках масштабного оформления Врангеля к новогодним и рождественским праздникам, портовики украсили световыми инсталляциями мемориальную стену с морскими барельефами в центральной части микрорайона и на въезде во Врангель. Кроме того, была установлена светодиодная конструкция «2021», многочисленные ели с гирляндами, различные иллюминационные композиции, баннер с новогодним поздравлением от АО «Восточный Порт» и Фонда социальных и экологических инициатив «Восточный Порт».

К началу текущей недели на столбах уличных светильников по улицам Береговой, Приморскому и Восточному проспектам засияли яркими сине-белыми огнями – цветами «Восточного Порта» – несколько десятков тематических световых консолей с логотипом крупнейшей стивидорной компании России. Особенное внимание гостей и жителей Врангеля привлекает участок автодороги по улице Васяновича между посёлком железнодорожников и специализированным терминалом АО «Восточный Порт», стараниями портовиков засиявший яркими праздничными огнями.

Помимо украшения улиц и жилых кварталов стивидорная компания добавила новогодних инсталляций и атрибутики на территории рядом с производственными площадками Порта, а также административными зданиями подразделений предприятия.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]