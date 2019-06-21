АО «Восточный Порт» вручил стипендию школьникам Врангеля

Лучшим старшеклассникам средних школ Врангеля, отличившимся по итогам первого полугодия 2020/21 учебного года в учёбе, спорте и общественной жизни, в торжественной обстановке вручили специальную ученическую стипендию имени Виктора Андреевича Васяновича – первого начальника «Восточного Порта», под непосредственным руководством которого шло становление предприятия, строился посёлок Врангель, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу АО «Восточный Порт».

– "Приятно осознавать, что сегодняшнее наше мероприятие можно называть традиционным – уже второй год подряд Фонд «Восточный Порт» вручает именную стипендию. И мы намерены делать это в будущем, потому что видим живой отклик и обратную связь, как от школ, так и от учеников и родителей", – отметил вице-президент Фонда «Восточный Порт» Алексей Болта.

– "Ребята, никогда не останавливайтесь! Потому что ваша мотивация – это то, что будет вести вас по жизни вперёд. И в вашем окружении всегда найдутся люди, которые вас поддержат. В том числе, это ваши родители, ваши педагоги и сотрудники Фонда «Восточный Порт». Но самое главное – это ваша внутренняя сила и ваша внутренняя намеренность, что у вас всё получится", – обратилась к стипендиатам председатель Попечительского Совета Фонда «Восточный Порт» Ляна Щербакова.

Именная стипендия была учреждена в 2019 году Фондом «Восточный Порт» в рамках реализации программы социального развития «Образование» с целью создания дополнительных стимулов личностного роста и саморазвития для талантливой и неравнодушной молодёжи во Врангеле, а также формирования сообщества лидеров, способных обеспечить положительные изменения в обществе. В 2020 году номинантами стипендии им. В.А. Васяновича впервые стали 27 юношей и девушек – учащихся 9-11 классов.

Улучшение качества жизни во Врангеле – основная цель деятельности Фонда «Восточный Порт». Для этого, без малого два года, системно реализуются 12 программ социального развития. Одна из них – «Образование» – направлена на комплексную поддержку учителей и учащихся. Школам микрорайона оказывается помощь в образовательном процессе и социальной жизни, ремонте помещений и благоустройстве территории.

Номинанты ученической стипендии им. В.А. Васяновича

(1-е полугодие 2020/2021 учебный год):

Стипендии I степени:

Селивёрстова Виолетта, ученица 11 класса МБОУ СОШ №20 Петрова Анастасия, ученица 11 класса МБОУ СОШ №20 Петрова Наталья, ученица 11 класса МБОУ СОШ №20 Кузнецова Евгения, ученица 10 класса МБОУ СОШ №19 Шалдеева Олеся, ученица 10 класса МБОУ СОШ №19 Сарычев Павел, ученик 10 класса МБОУ СОШ №19 Козырева Анна, ученица 9 класса МБОУ СОШ №19 Степанова Анастасия, ученица 9 класса МБОУ СОШ №18 Лопатненко Алина, ученица 11 класса МБОУ СОШ №18

Стипендии II степени:

Волошина Дарья, ученица 10 класса МБОУ СОШ №20 Шишмарёв Максим, ученик 11 класса МБОУ СОШ №20 Филиппова Кристина, ученица 11 класса МБОУ СОШ №20 Ковальчук Ольга, ученица 9 класса МБОУ СОШ №19 Тихомирова Валерия, ученица 11 класса МБОУ СОШ №19 Дуюнова Дарья, ученица 11 класса МБОУ СОШ №19 Гусак Татьяна, ученица 11 класса МБОУ СОШ №19 Фешина Беатриса, ученица 9 класса МБОУ СОШ №18 Горохова Светлана, ученица 11 класса МБОУ СОШ №18

Стипендии III степени:

Алексеева Виктория, ученица 11 класса МБОУ СОШ №20 Тодерика Артём, ученик 11 класса МБОУ СОШ №20 Кузьмина Полина, ученица 9 класса МБОУ СОШ №20 Ердюкова Лидия, ученица 9 класса МБОУ СОШ №19 Ярмошик Даниил, ученик 9 класса МБОУ СОШ №19 Кокнаева Владислава, ученица 10 класса МБОУ СОШ №19 Черницына Мария, ученица 11 класса МБОУ СОШ №19 Шерепенко Мария, ученица 11 класса МБОУ СОШ №18 Горбачевская Ульяна, ученица 11 класса МБОУ СОШ №18

Виктор Андреевич Васянович

Родился в 1939 году в селе Спасск Кемеровской области. В апреле 1974 года был утвержден в должности начальника строящегося «Восточного Порта». Виктор Андреевич справедливо считал, что докеры должны не только ударно трудиться в самом современном порту страны, но и жить в достойных условиях. В сжатые сроки «Восточным Портом» во Врангеле были возведены электроподстанции, централизованные системы отопления, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, построены благоустроенные жилые дома, магазины, больница, дом культуры, школы, детские сады, точки общепита и другие объекты социальной инфраструктуры. Многие из них по настоящее время служат жителям посёлка, находясь на обслуживании градообразующего предприятия Врангеля – АО «Восточный Порт».

В память о легендарном руководителе в центре посёлка установлена скульптура В.А. Васяновича, его именем названа одна из улиц Врангеля, а также ученическая стипендия.

Виктор Васянович награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак почета», медалью «За доблестный труд».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]