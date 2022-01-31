Фонд «Восточный Порт» в 4-й раз вручил именную стипендию школьникам Врангеля

Торжественную церемонию вручения ученической стипендии имени Виктора Васяновича провёл во Врангеле Фонд «Восточный Порт». Стипендиатами стали нескольёко десятков учащихся старших классов, которые добились успехов в учёбе, творчестве, спорте и общественной жизни по итогам первого полугодия 2021-2022 учебного года, - сообщили в пресс-службе «Восточного Порта». Антиковидные ограничения в этом году внесли свои коррективы в порядок проведения мероприятия – стипендии было решено вручать не в управлении «Восточного Порта», как это было раньше, а непосредственно в «альма-матер» ребят-отличников – в средних школах микрорайона.

– Вы вступаете в новую жизнь и у всех вас есть хороший шанс стать Человеком с большой буквы, приносить пользу своей семье, окружающим, своему родному городу, – отметил на церемонии первый замглавы администрации Находкинского ГО Герман Краснощёков. – Искренне надеюсь, что стипендия имени Васяновича поможет вам дальше развиваться и всегда быть добрыми позитивными людьми.

– Большое спасибо «Восточному Порту», который в очередной раз оказывает поддержку нашим образовательным учреждениям не только в проведении ремонтных работ и приобретении необходимого оборудования, но и стимулирует к новым успехам ребят – ребят одарённых, лучших в разных областях, – поддержала коллегу замглавы администрации Находкинского ГО – начальник управления образования Евгения Мухамадиева. – Можно учиться на «отлично» и побеждать на предметных олимпиадах, можно быть талантливым в творчестве, а можно иметь активную социальную позицию, быть волонтёром с добрым сердцем и помогать окружающим людям. Ребята, поздравляю вас с этим замечательным событием, так держать!

О планах учредить именную стипендию в школах Врангеля весной 2019 года заявил Президент Фонда «Восточный Порт» Вадим Байбак на митинге, посвящённом 80-летнему юбилею Виктора Васяновича – первого начальника «Восточного Порта», под непосредственным руководством которого шло становление предприятия, строился посёлок Врангель.

– Наша цель – помочь ребятам стать настоящими лидерами, способными уже сейчас вносить свой вклад в развитие родного посёлка, вместе со взрослыми делать жизнь во Врангеле лучше и комфортнее, – подчеркнул руководитель Фонда.

Улучшение качества жизни во Врангеле – основная цель деятельности Фонда «Восточный Порт». Для этого, без малого три года, системно реализуются 12 программ социального развития. Одна из них – «Образование» – направлена на комплексную поддержку учителей и учащихся. Школам микрорайона оказывается помощь в образовательном процессе и социальной жизни.

Номинанты ученической стипендии им. В.А. Васяновича

(1-е полугодие 2021/2022 учебный год):

МАОУ «СОШ №18» НГО

1 степень:

Абдулмеджидова Луиза, 8 кл.

Ерофеев Никита, 8 кл.

2 степень:

Цараева Алина, 9 кл.

Цай Екатерина, 9 кл.

3 степень:

Козлова Татьяна, 8 кл.

Усенко София, 8 кл.

МАОУ «СОШ № 19 «Выбор» НГО

1 степень:

Чмутин Матвей, 11 кл.

Будаева Анна, 9 кл.

Казарян Ерануи, 11 кл.

Ткаченко Млада, 11 кл.

2 степень:

Гаджиадамова Амина, 9 кл.

Ребик Мария, 9 кл.

Тимохович Екатерина, 9 кл.

Селиванова Виктория, 9 кл.

3 степень:

Дзюбий Кристина, 10 кл.

Выжанов Даниил, 10 кл.

Пинега Данил, 9 кл.

Пономарёва Полина, 9 кл.

МАОУ «СОШ №20» НГО

1 степень:

Тюрина Валерия, 11 кл.

Архипов Никита, 11 кл.

Кузьмина Полина, 10 кл.

2 степень:

Дарий Виталина, 10 кл.

Ананьева Анастасия, 11 кл.

Быкова Маргарита, 10 кл.

3 степень:

Лукишина Анна, 11 кл.

Доценко Полина, 9 кл.

Даниелян Агавард, 11 кл.

СПРАВКА :

АО «Восточный Порт» (мкр. посёлок Врангель, Приморский край) — крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля.

Стивидорное предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот Порта в 2021 году составил 26,57 млн тонн грузов различной номенклатуры.

АО «Восточный Порт» на всех этапах перегрузки угля на морской транспорт применяет комплекс наилучших доступных технологий, минимизирующих воздействие производственной деятельности на окружающую среду. В частности, это закрытые вагоноопрокидыватели, крытые конвейерные линии, пересыпные станции с системами аспирации, а также судопогрузочные машины, оснащенные локальной и всесезонной системой орошения угольного потока, обеспечивающие герметичную погрузку угля в трюмы судов.

Экологическая безопасность предприятия также обеспечивается аспирационными системами, системами сухого тумана и орошения угольных штабелей водяными пушками и снегогенераторами. По периметру терминала установлены 20-метровые металлические ветрозащитные экраны общей длиной 3 километра. Сегодня это самые масштабные защитные сооружения на Дальнем Востоке.

АО «Восточный Порт» - первый угольный терминал Дальнего Востока, сертифицированный в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

В начале сентября 2019 года введена в эксплуатацию Третья очередь специализированного угольного комплекса, которая увеличит объем перевалки до 50-55 млн тонн в год. Крупнейший частный инвестиционный портовый проект стоимостью более 40 млрд руб. реализован без привлечения государственного финансирования. Третья очередь – это более 600 вновь созданных высококвалифицированных рабочих мест и порядка 25 млрд руб. налоговых отчислений в бюджет до 2026 года.

С целью содействия реализации актуальных проектов, направленных на социальное развитие микрорайона Врангель, в АО «Восточный Порт» учрежден Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт». Фонд – площадка для прямого, открытого диалога с жителями Врангеля, эффективный механизм поддержки социальной работы. В настоящее время в рамках Фонда определены 12 программ: «Ветераны», «Волонтёры», «Дети», «Духовное развитие», «Здоровье», «Историческое наследие», «Команда Восточного», «Комфортная среда», «Культура», «Образование», «Социальная поддержка», «Спорт».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]