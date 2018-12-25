В ДК Врангеля прошли торжества в честь комсомольцев-первостроителей Восточного Порта

17 апреля 2021 года в мкр. Врангель в Приморском крае состоялось театрализованное концертное мероприятие, посвященное 50-летию объявления Всесоюзной ударной комсомольской стройки – Восточный Порт, состоялось на сцене Дома культуры посёлка Врангель, сообщают «Вести:Приморье».

Концерт был организован при поддержке Фонда «Восточный Порт», реализующего программы социального развития «Историческое наследие» и «Ветераны». Героями праздника стали вчерашние комсомольцы – юноши и девушки, по комсомольским путёвкам и по зову сердца приехавшие со всего Советского Союза на берега бухты Врангеля.

17 апреля 1971 года над первыми зданиями и будущими причалами нового советского порта было поднято знамя Всесоюзной ударной комсомольской стройки, объявленной постановлением ЦК ВЛКСМ – в тот же день на митинге комсомольцы дали клятву на верность той цели, ради которой они сюда приехали со всех уголков необъятной страны – построить свой порт и город.

– Вы нашли своё призвание в будничных делах – строили дороги и причалы, а также жилые дома и другие объекты инфраструктуры посёлка Врангель. При этом считали, что вам очень сильно повезло, потому что такие порты сооружаются нечасто, – отметил в приветственном слове к первостроителям управляющий директор АО «Восточный Порт», Президент Фонда «Восточный Порт» Вадим Байбак. – Комсомольцы были решающей ударной силой Восточного, и сегодня мы с чувством глубокого уважения говорим вам – то, что было вами сделано, можно смело назвать подвигом!

Важным моментом праздничного мероприятие стала торжественная церемония награждения первостроителей благодарственными письмами «За активную жизненную позицию, комсомольский задор и в честь 50-летия Всесоюзной ударной комсомольской стройки - Восточный Порт». Тематическое оформление мероприятия в стиле комсомольской романтики, воспоминания участников грандиозных событий, происходивших на восточных берегах залива Находка полвека назад, слова признательности людям, чьи имена золотой россыпью внесены в летопись строительства Порта, со вкусом подобранные творческие номера – всё это позволило зрителям, гостям праздника перенестись в начало далёких 70-х годов на побережье бухты Врангеля, где у подножья величественных приморских сопок вершилась Большая история, силами первостроителей на глазах росли здания и причалы мощнейшего порта-гиганта – гордости великой державы.

– Стройка в первые годы и в первые месяцы буквально набирала обороты. Мы готовили к сдаче первый пусковой комплекс, но по сути мы должны дать жизнь новому порту и новому поселку, – поделился воспоминаниями первый директор Дирекции строящегося порта Виктор Яценко. – В сжатые сроки «Восточным Портом» во Врангеле были возведены электроподстанции, централизованные системы отопления, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, построены благоустроенные жилые дома, магазины, больница, дом культуры, школы, детские сады, точки общепита и другие объекты социальной инфраструктуры. Многие из них по настоящее время служат жителям посёлка, находясь на обслуживании градообразующего предприятия Врангеля – АО «Восточный Порт». Был дан хороший старт, а нынешние поколения продолжают и развивают эти прекрасные дела!

К слову, многие династии Порта – родом из Всесоюзной ударной комсомольской стройки. Потому что, построив причалы, строители не хотели прощаться с этим красавцем-портом и получив необходимую специальность, они становились членами коллектива портовиков-восточников. Многие из тех первых, сейчас находятся на заслуженном отдыхе, передав эстафету своим детям и внукам.

К знаменательному событию – 50-летию Всесоюзной ударной комсомольской стройки – компания АО «Восточный Порт» украсила улицы Врангеля яркими кумачовыми знамёнами с тематической праздничной символикой. Уже завтра, 17 апреля, с 12 до 17 часов, портовики проведут масштабное празднование юбилейной даты – гостей и жителей микрорайона ждёт яркая творческая программа, детское шоу аниматоров, конкурсы, угощения, море позитива и отличного настроения.

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АО «Восточный Порт» (Врангель, Приморский край) — крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля.

Стивидорное предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот терминала в 2020 году составил 26,85 млн тонн угольной продукции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]