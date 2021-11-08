«Восточный Порт» завершил мероприятия «Экомарафона-2021» морским субботником

Сотрудники АО «Восточный Порт» вместе с семьями, волонтёры Фонда «Восточный Порт» и жители посёлка Врангель, в числе которых были участники клуба «Активное долголетие» и педагоги детского сада №65, навели порядок на морском побережье в районе пляжа Прикумск, сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АО «Восточный Порт».

Экологическая акция на популярном месте отдыха завершила серию субботников в рамках масштабных мероприятий эколого-просветительского проекта «Экомарафон», проводившегося «восточниками» в 2021 году уже в седьмой раз подряд.

Как и все мероприятия «Экомарафона» в текущем году осенний «морской субботник» провели с соблюдением мер индивидуальной безопасности и «социальной дистанции». Снарядившись перчатками и граблями, участники акции за несколько часов ударного труда собрали с побережья Прикумска десятки мешков бытового мусора, оставленного здесь нерадивыми отдыхающими. По сложившейся доброй традиции организаторы мероприятия вручили его участникам сладкие подарки и сувениры с символикой «Экомарафона».

«Экомарафон» – добрая традиция для «Восточного Порта», его сотрудников и жителей Врангеля, направленная на воспитание бережного отношения к природе, прежде всего, подрастающего поколения. Начиная с 2014 года и по настоящее время в акциях эколого-просветительского проекта приняло участие более 4000 человек. В 2021 году «Экомарафон» стартовал уже в начале весны во Врангеле, когда сотрудники «Восточного Порта» присоединились к масштабному всекраевому субботнику. Мероприятия «Экомарафона» весной продолжила серия «комсомольских» субботников, приуроченных к 50-летнему юбилею Всесоюзной ударной комсомольской стройки – Восточный Порт. В одном из них принял непосредственное участие глава края Олег Кожемяко.

С марта по ноябрь работники предприятия, волонтёры Фонда и жители посёлка приняли участие в серии масштабных экологических акций по уборке и высадке зелёных насаждений во Врангеле, на побережье пляжа Прикумск и в лагере «Шепалово». В рамках «Экомарафона» были проведены образовательные экологические лекции для самых юных жителей находкинского микрорайона, а «Восточный Порт», наряду с властями городского округа, активно включился в реализацию проекта по строительству во Врангеле первого в Приморье муниципального Центра по работе с безнадзорными животными.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]