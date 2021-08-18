«Восточный Порт» подвёл итоги первого этапа проекта «Экомарафон-2021»

Компания АО «Восточный Порт» и Фонд «Восточный Порт» отметили символический экватор «Экомарафон-2021», подведя итоги первой половины седьмого по счёту сезона популярного во Врангеле эколого-просветительского проекта, сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АО «Восточный Порт».

С марта по август работники предприятия, волонтёры Фонда и жители посёлка приняли участие в серии масштабных экологических акций по уборке и высадке зелёных насаждений во Врангеле, включая территории его образовательных учреждений, на побережье пляжа Прикумск и в лагере «Шепалово», где ежегодно отдыхают более 2-х тысяч детей и взрослых.

В рамках «Экомарафона» были проведены образовательные экологические лекции для самых юных жителей находкинского микрорайона, а Порт, наряду с властями городского округа, активно включился в реализацию проекта по строительству во Врангеле первого в Приморье муниципального Центра по работе с безнадзорными животными.

В текущем году 7-й сезон «Экомарафона» стартовал уже в первых числах марта. Компания «Восточный Порт» присоединилась к масштабному всекраевому субботнику, инициированному губернатором Приморья Олегом Кожемяко. К первой «большой весенней уборке» в Порту подошли с размахом – для чистки магистралей микрорайона Врангель была направлена современная пылеуборочная техника предприятия. В то же время работники Порта и волонтёры Фонда «Восточный Порт» при активной поддержке местных жителей привели в порядок общественные места микрорайона.

Мероприятия «Экомарафона» весной продолжила серия «комсомольских» субботников, приуроченных к 50-летнему юбилею Всесоюзной ударной комсомольской стройки – Восточный Порт. В одном из них принял непосредственное участие глава края Олег Кожемяко. Экологическая акция стартовала с массовой «Зарядки чемпионов», которую провели известные в крае спортсмены. После разминки команда волонтёров, портовиков и жителей Врангеля, возглавляемая губернатором Приморья, приступила к совместной посадке саженцев, уборке сквера около памятника Виктору Васяновичу и побелке деревьев. В тот день одно из самых популярных общественных мест посёлка украсили более 100 саженцев сакуры, ели и японской спиреи.

Высадку деревьев и декоративных кустарников участники «Экомарафона-2021» продолжили с наступлением майских праздников. Первые массовые посадки ели, пузыреплодника портовики и волонтёры Фонда «Восточный Порт» провели 1 мая, в рамках праздника Весны и Труда. Стараниями энтузиастов молодые саженцы украсили площадку около стелы «Восточный Порт» и пустырь на границе специализированного угольного терминала. До конца года здесь планируется высадить более 1000 елей и кустарников.

Ещё несколько сотен саженцев появились в детском лагере «Шепалово» накануне летнего сезона. Стараниями волонтёров газоны вдоль прогулочных аллей украсили бархатцы, цинерария, хосты, георгины, форзиция, пузыреплодник, лапчатка и гортензия со спиреей. При этом перед началом посадок организаторы провели для собравшихся взрослых и детей познавательную викторину, посвящённую вышеназванным растениям, а сотрудники Отдела экологии «Восточного Порта» рассказали о правилах посадки саженцев.

Одним из знаковых событий «Экомарафона-2021» стала поддержка руководством компании «Восточный Порт» инициативы властей и общественных организаций Находки по строительству на территории городского округа первого в Приморье муниципального Центра по работе с безнадзорными животными. Для центра реабилитации компания выделила земельный участок с подводом инженерных коммуникаций вдали от жилых домов. В настоящее время стройка вышла на финишную прямую. Смонтированы вольеры, завезены удобные будки для собак и модульные домики для обслуживающего персонала, а сдача объекта в эксплуатацию планируется уже в сентябре. В рамках своего недавнего визита во Врангель губернатор края посетил будущий приют для животных. Здесь высокого гостя радушно встретили волонтёры Фонда «Восточный Порт», силами которых на территории объекта был проведён субботник. Осмотрев строящийся центр реабилитации собак и кошек, Олег Кожемяко пообещал оказать содействие в формировании штата профессиональных сотрудников для будущего приюта.

"«Экомарафон» – добрая традиция для «Восточного Порта», его сотрудников, волонтёров и жителей Врангеля, направленная на воспитание бережного отношения к природе, прежде всего, подрастающего поколения", ­– отмечает директор по вопросам охраны окружающей среды АО «Восточный Порт» Галина Маслакова. – "Сезон «Экомарафона-2021» сейчас в самом разгаре, поэтому впереди у портовиков и добровольцев Фонда – «экологические десанты» для уборки рекреационных зон посёлка, морские субботники, высадка деревьев, кустарников и различные эколого-просветительские мероприятия."

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]