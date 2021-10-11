Сотрудники «Восточного Порта» и волонтёры провели субботник во Врангеле

«Восточный Порт» провёл субботник на территории популярных общественных мест Врангеля – парка Победы и сквера им. Геннадия Жебелева. К акции присоединились волонтёры Фонда «Восточный Порт», большинство из которых – учащиеся средних школ микрорайона Находки. Мероприятие прошло в рамках экологического просветительского проекта «Экомарафон», ставшего доброй традицией для портовиков и местного населения, сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АО «Восточный Порт».

Под ритмы музыки участники экологического десанта привели в порядок рекреационные зоны, убрали мусор с газонов и аллей, очистили от надписей вандалов малые архитектурные формы, заменили на лавочках части сломанных конструкций. По сложившейся доброй традиции организаторы мероприятия вручили его участникам памятные подарки и сувениры с символикой «Экомарафона».

«Экомарафон» – добрая традиция для «Восточного Порта», его сотрудников, волонтёров и жителей Врангеля. В 2021 году «Экомарафон» проводится в 7-й раз подряд – проект стартовал уже в начале весны во Врангеле, когда сотрудники «Восточного Порта» присоединились к масштабному всекраевому субботнику. С марта по август работники предприятия, волонтёры Фонда и жители посёлка приняли участие в серии масштабных экологических акций по уборке и высадке зелёных насаждений во Врангеле, на побережье пляжа Прикумск и в лагере «Шепалово». Одним из знаковых событий «Экомарафона-2021» стала поддержка «Восточным Портом» инициативы властей и общественных организаций Находки по строительству во Врангеле муниципального Центра по работе с безнадзорными животными.

"Бережное отношение к природе нужно воспитывать всем обществом. Необходимо помнить о формировании экологического мировоззрения в целом. На это и направлен наш проект «Экомарафон»", – отмечает управляющий директор АО «Восточный Порт», Президент Фонда «Восточный Порт» Вадим Байбак. – "Это – одно из самых массовых мероприятий по сохранению окружающей среды, проводимых в Приморье. За семь лет в нем приняли участие тысячи неравнодушных жителей Врангеля и Находки, портовиков, школьников, волонтёров. Главной целью «Экомарафона» является привлечение, в первую очередь молодёжи, к охране окружающей среды и её приумножению. Поэтому все вместе, я уверен, мы сделаем лучше и красивее нашу малую родину".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]