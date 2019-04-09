На Адмиралтейских верфях начата резка металла для пятого из серии супертраулеров для Русской Рыбопромышленной Компании.

Серия из 10 судов строится парами, по два судна в год с интервалом около года между парами. Киль пятого супертраулера будет заложен на стапеле следующем году, в 2023 году судно будет введено в эксплуатацию. В настоящее время первая пара судов спущена на воду, корпуса второй пары собираются на стапеле, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Русской Рыбопромышленной Компании.

Общий объем инвестиций в строительство серии на Адмиралтейских верфях – более 65 млрд рублей. Строительство ведется в рамках государственной программы ивестиционных квот.

«Русская Рыбопромышленная Компания уже получила в свое распоряжение первый супертраулер, построенный за рамками программы инвестиционных квот, - прокомментировал заместитель генерального директора РРПК по строительству флота Дмитрий Сапов. – С учетом его строительства, а в скором времени и первого опыта эксплуатации, строится серия на Адмиралтейских верфях. С каждым новым судном мы оттачиваем технологию, наращиваем темпы работ и успешно продвигаемся в проекте, совместно с судостроителями преодолевая все сложности, без которых такое масштабное строительство, конечно же, невозможно».

Каждый супертраулер для Русской Рыбопромышленной Компании рассчитан на ежегодный вылов более 60 тысяч тонн рыбы. Это в два раза превышает производительность судов, составляющих сегодня флот РРПК и многих других российских компаний, работающих на бассейне. Суда будут оборудованы современной фабрикой, способной осуществлять глубокую безотходную переработку всего улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью, прежде всего филе минтая и нового высококачественного продукта - сурими. Мощность такой фабрики по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью увеличена более чем в два раза по сравнению с аналогами.

На новых судах обеспечивается максимально доступный на текущий момент уровень энергоэффективности и экологичности. Это позволит добиться того, что выбросы CO2 на тонну добытой рыбы будут снижены в 2 раза по сравнению с показателями судов, используемых сегодня.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]