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На Адмиралтейских верфях начата резка металла для пятого из серии супертраулеров для Русской Рыбопромышленной Компании.

На Адмиралтейских верфях начата резка металла для пятого из серии супертраулеров для Русской Рыбопромышленной Компании.

Серия из 10 судов строится парами, по два судна в год с интервалом около года между парами. Киль пятого супертраулера будет заложен на стапеле следующем году, в 2023 году судно будет введено в эксплуатацию. В настоящее время первая пара судов спущена на воду, корпуса второй пары собираются на стапеле, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Русской Рыбопромышленной Компании.

Общий объем инвестиций в строительство серии на Адмиралтейских верфях – более 65 млрд рублей. Строительство ведется в рамках государственной программы ивестиционных квот.

«Русская Рыбопромышленная Компания уже получила в свое распоряжение первый супертраулер, построенный за рамками программы инвестиционных квот, - прокомментировал заместитель генерального директора РРПК по строительству флота Дмитрий Сапов. – С учетом его строительства, а в скором времени и первого опыта эксплуатации, строится серия на Адмиралтейских верфях. С каждым новым судном мы оттачиваем технологию, наращиваем темпы работ и успешно продвигаемся в проекте, совместно с судостроителями преодолевая все сложности, без которых такое масштабное строительство, конечно же, невозможно».

Каждый супертраулер для Русской Рыбопромышленной Компании рассчитан на ежегодный вылов более 60 тысяч тонн рыбы. Это в два раза превышает производительность судов, составляющих сегодня флот РРПК и многих других российских компаний, работающих на бассейне. Суда будут оборудованы современной фабрикой, способной осуществлять глубокую безотходную переработку всего улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью, прежде всего филе минтая и нового высококачественного продукта - сурими. Мощность такой фабрики по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью увеличена более чем в два раза по сравнению с аналогами.

На новых судах обеспечивается максимально доступный на текущий момент уровень энергоэффективности и экологичности. Это позволит добиться того, что выбросы CO2 на тонну добытой рыбы будут снижены в 2 раза по сравнению с показателями судов, используемых сегодня.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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