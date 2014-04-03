Андрей Черкашин приступил к руководству Дальневосточным Сбербанком. До назначения на пост председателя Дальневосточного Сбербанка Андрей Черкашин занимал должность управляющего Владимирским отделением Волго-Вятского банка Сбербанка, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Соответствующее согласование от Центрального банка РФ было получено в конце прошлого года. Дмитрий Суховерхов, ранее занимавший должность председателя Дальневосточного банка, перешел на позицию председателя Уральского банка Сбербанка.

Андрей Черкашин работает в Сбербанке с 1994 года, за это время занимал разные руководящие позиции в территориальных банках, в том числе был заместителем председателя, работал в бизнес-подразделениях Центрального аппарата. С 2018 года возглавлял Владимирское отделение. Под его руководством отделение внесло значимый вклад в развитие региона.

В состав Дальневосточного банка Сбербанка входят отделения, работающие в восьми субъектах РФ: Хабаровском, Приморском и Камчатском краях, Амурской, Магаданской, Еврейской автономной и Сахалинской областях, Чукотском автономном округе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]