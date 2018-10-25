Надежда на консенсус: Рыбацкое сообщество замерло в ожидании решения власти.

Рыбацкое сообщество замерло в ожидании решения власти относительно идей РРПК - удастся ли примирить позиции сторонников и противников реформы рыбной отрасли, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на WWW.KP.RU

Главная интрига начала 2021 года для рыбопромышленной отрасли – не прогнозы уловов лососевых, и даже не поиск с китайскими партнерами решения вопросов приемки нашей рыбы в портах Поднебесной. Эти безусловно важные темы отошли на второй план. А на первом – судьба предложений о дальнейших отраслевых реформах, выдвинутых Русской рыбопромышленной компанией (РРПК) Глеба Франка.

Сегодня можно констатировать: рыбаки разделились на два лагеря – тех, кто поддерживает идеи РРПК, и тех, кто предпочитает сохранить статус-кво. Несмотря на тактические успехи, такие, как запуск публичной дискуссии о векторе дельнейших реформ отрасли, команде «лагеря модернизации» пока не удалось привлечь на свою сторону регулятора. Глава Росрыболовства Илья Шестаков - главный антагонист РРПК, вот уже полгода он последовательно критикует предложения компании, оставаясь в «лагере консерваторов».

В конце декабря расширенное совещание по предложениям РРПК провел помощник президента России Максим Орешкин. Во встрече приняли участие представители всех заинтересованных сторон — представители РРПК, рыбопромышленники, отраслевые объединения, кредитующие отрасль банки, ФАС, ОСК и, конечно, руководитель регулятора - Росрыболовства - Илья Шестаков. Сейчас участники встречи представляют в Правительство развернутые ответы по существу предложенных РРПК реформ.

Кратко напомним суть реформы, предложенной минувшим летом: разрешить с 2034 года вести промысел в исключительной экономической зоне России только судам не старше 30 лет, произведенным на территории России; дозагрузить суда, которые строятся по программе инвестиционных квот (по действующим правилам они обеспечены квотами не более, чем на 50% мощности); распределять по прозрачным и честным правилам на открытых аукционах 100% квот на вылов высокомаржинального продукта – краба (сейчас 50%), а также пересмотреть условия предоставления рыболовам льгот по налогообложению.

Ключевой проблемой отрасли в РРПК считают устаревший флот - полувековые суда европейской, азиатской и отечественной постройки. В компании обратили внимание, что основные держатели квот на Дальнем Востоке отказались от участия в инвестиционной программе, а это значит, что в ближайшие годы большая часть водных биоресурсов так и будет добываться устаревшим флотом, и отрасль во многом останется ориентированной на добычу рыбного сырья для последующей его продажи в Китай и на другие рынки Азиатско-тихоокеанского региона. В КНР нашу рыбу перерабатывают в филе и фарш и продают со значительной наценкой обратно в Россию или в Европу. Ситуация начнет меняться только с вводом в строй новых российских судов, оснащённых современными фабриками. Но начнёт ли, если этому не способствовать и не стимулировать рыбопромышленников?

Отраслевой регулятор - Росрыболовство - пока не спешит поддерживать предложения РРПК. Илья Шестаков традиционно выступает за сохранение исторического принципа распределения квот (по крайней мере, оставшейся их части). Глава ФАР, судя по его высказываниям, считает идеи РРПК несвоевременными. В интервью, которое он дал в конце года «Коммерсанту», глава Федерального агентства по рыболовству назвал их «чехардой реформ». И, конечно, в ФАР вряд ли забыли, что РРПК написала в послании премьеру об отсутствии у регулятора видения дальнейших преобразований. Единственное, против чего Шестаков не выступил активно — это дифференциация ставок за пользование водными биоресурсами. Но и здесь руководитель ведомства подчеркнул, что этот вопрос начал решаться еще до письма РРПК.

Основным противником предложенных преобразований также является ассоциация ВАРПЭ. Ее президент и глава Общественного совета Росрыболовства Герман Зверев назвал противодействие реализации предложений РРПК одним из ключевых направлений работы в 2020 году и выступил против предложений по всем пунктам. ВАРПЭ не видит необходимости масштабного обновления мощностей. Ассоциация указывает на то, что в 2034 году 85% судов будет более 30 лет, однако считает, что их техническая оснащенность позволит продолжать промысел, поэтому запрет на освоение квот для таких судов нецелесообразен. Но при этом остается открытым вопрос глубины переработки сырья на этих судах — а это главная проблема, на устранение которой рассчитывает РРПК, предлагая реформу.

Главы регионов аккуратно взвешивают все «за» и «против». Очень осторожно об идее компании на встрече у Орешкина высказался губернатор Камчатки Владимир Солодов. По его мнению, акцент на судовой переработке может повлиять на заполняемость объектов береговой переработки. А глава Мурманской области Андрей Чибис поддержал идею, касающуюся предложенных изменений в налогообложении.

Несмотря на активную позицию сторонников сохранения статус-кво, РРПК удалось главное — запустить открытое и прозрачное обсуждение дел в отрасли и целесообразности дальнейших ее изменений. Сложившаяся осенью ситуация с закрытием китайских портов для российской рыбной продукции во весь рост ставит перед рыбаками задачу диверсификации рынков сбыта и развития глубокой переработки внутри страны. Сейчас этот вопрос решается на уровне Правительства страны. В конце января вице-премьер Юрий Трутнев поручил проработать вопрос увеличения объемов переработки рыбной продукции российскими предприятиями. А это значит, что глобально инициаторы реформ правы —необходимо выигрывать конкуренцию не в национальном, но в мировом масштабе. Сделать это со старым флотом и устаревшими производственными мощностями невозможно. Да и про российского потребителя забывать не стоит.

Источник: WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27236.5/4364038/

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]