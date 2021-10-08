Рыболовный супертраулер РРПК представлен правительственной делегации

Рыболовный супертраулер Русской рыбопромышленной компании представлен правительственной делегации на 23-ей Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2021» которая проходит в Подмосковье. Глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков представил новое судно заместителю Председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко и Министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву, сообщают "вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу РРПК.

Макет супертраулера «Капитан Вдовиченко», строительство которого завершается на Адмиралтейских верфях, демонстрируется в составе экспозиции Росрыболовства.

"Это будущее рыбохозяйственной отрасли, то, чем мы будем добывать рыбу в ближайшие 20-30 лет", - прокомментировал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. - "Это самый современный флот, который есть у кого-либо в мире".

Для РРПК в России сегодня строится серия из 10 супертраулеров. Проект реализуется в рамках государственной программы «инвестиционных квот», нацеленной на обновление отечественного рыбопромыслового флота и повышение эффективности освоения ценных национальных биоресурсов. Еще один супертраулер, «Владимир Лиманов», построен за рамками программы на верфи Tersan (Турция) и уже введен в эксплуатацию.

Строящиеся для РРПК супертраулеры - самые крупные и технологически насыщенные российские рыбопромысловое суда. Каждое новое судно рассчитано на ежегодный вылов 60 тысяч тонн рыбы, что в 2,5 раза превышает производительность судов, составляющих сегодня основу рыбопромыслового флота на Дальнем Востоке РФ.

Особенностями нового флота станут значительно увеличенные производственные мощности, максимальная безопасность, высокая экологичность и улучшенные условия труда и отдыха экипажей. Суда будут оборудованы современной фабрикой, способной осуществлять глубокую безотходную переработку всего улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Супертраулеры Русской Рыбопромышленной Компании смогут работать в самых сложных погодных условиях, что продлит эффективное время ведения промысла. Оснащение современным технологическим оборудованием позволит производить на борту высокомаржинальные виды продукции из минтая и сельди, включая новый продукт - сурими. В настоящее время этот востребованный рынком продукт глубокой переработки на судах в России не производится.

Ввод в эксплуатацию новых рыбопромысловых судов и развитие производства филе и сурими минтая позволит компании существенно снизить воздействие на окружающую среду. Благодаря топливной эффективности формируемый новым флотом РРПК углеродный след является самым низким среди мировых добытчиков минтая.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]