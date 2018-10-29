РРПК восстановлена в составе Ассоциации добытчиков минтая

Русская Рыбопромышленная Компания сообщает, что 30 декабря 2020 года компании, входящие в группу, восстановлены в списке MSC-сертифицированных, сообщают «Вести:Приморье».

Это означает, что РРПК в полном объеме возвращено право производства и реализации продукции, сертифицированной по стандарту MSC, отметили в пресс-службе компании.

Компании РРПК восстановлены в списках MSC после того, как Арбитражный суд Приморского края признал незаконным исключение РРПК из состава Ассоциации добытчиков минтая, являющейся владельцем группового сертификата.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]