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РРПК восстановлена в составе Ассоциации добытчиков минтая

РРПК восстановлена в составе Ассоциации добытчиков минтая

Источник фото: РРПК

Русская Рыбопромышленная Компания сообщает, что 30 декабря 2020 года компании, входящие в группу, восстановлены в списке MSC-сертифицированных, сообщают «Вести:Приморье».  

Это означает, что РРПК в полном объеме возвращено право производства и реализации продукции, сертифицированной по стандарту MSC, отметили в пресс-службе компании.

Компании РРПК восстановлены в списках MSC после того, как Арбитражный суд Приморского края признал незаконным исключение РРПК из состава Ассоциации добытчиков минтая, являющейся владельцем группового сертификата.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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