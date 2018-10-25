Русская Рыбопромышленная Компания объявляет операционные результаты первого полугодия 2020 года

Русская Рыбопромышленная Компания в первом полугодии 2020 года перевыполнила плановые показатели вылова и производства продукции.

Объем вылова составил 191,6 тысяч тонн, что превысило показатель первого полугодия 2019 года на 2%. Произведено 127 тысяч тонн продукции, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, обеспечено увеличение выпуска высокомаржинальной продукции глубокой переработки – филе минтая – на 10%.

«Несмотря на сложившуюся в мире сложную экономическую ситуацию, вызванную эпидемией новой коронавирусной инфекции, Русской Рыбопромышленной Компании удается обеспечивать высокий уровень добычи, производства и отгрузки продукции», - прокомментировал генеральный директор РРПК Виктор Литвиненко.

В первом полугодии РРПК сохранила традиционные рынки сбыта – в частности, рынки Китая и Кореи, а также внутренний рынок. Кроме того, компания расширила географию сбыта за счет поставок филе минтая в Сингапур и минтая б/г (обезглавленный) в Польшу.

За 6 месяцев компания освоила около 70% квоты на вылов минтая – основного промыслового объекта РРПК. Объем квоты на вылов данного вида ВБР в 2020 году составляет 282,4 тысячи тонн.По этому показателю компания является одним из мировых лидеров.

Справка:

Русская Рыбопромышленная Компания - один из лидеров по добыче минтая в России и мире. Компания входит в тройку ведущих российских производителей дикой белой рыбы. Основными видами рыболовного промысла РРПК являются минтай и тихоокеанская сельдь. Компания ведет промысел в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. Крупнотоннажный рыболовецкий флот Компании способен выполнять работы во всех промысловых зонах и при любых климатических условиях. Траулеры-процессоры Компании оснащены современным рыболовным и перерабатывающим оборудованием от ведущих международных поставщиков, что позволяет вести добычу и переработку в море различных видов водных биоресурсов. Стратегические цели компании связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью за счет модернизации флота, строительства новых, современных супертраулеров и береговых перерабатывающих заводов.

Для РРПК строится 11 супертраулеров–современных, технологически насыщенныхрыбопромысловох судов. Каждый траулер рассчитан на ежегодный вылов более 60 тысяч тонн рыбы, что в 2,5 раза превышает производительность судов, составляющих сегодня основу рыбопромыслового флота на Дальнем Востоке РФ.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]