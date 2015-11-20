РРПК объявляет операционные показатели по итогам 9 месяцев 2020 года.

Русская Рыбопромышленная Компания за 9 месяцев 2020 года перевыполнила плановые показатели вылова и производства продукции, а также превысила показатели аналогичного периода прошлого года.

Общий объем вылова составил около 255 тысяч тонн, что на 6 тысяч тонн выше показателя 9 месяцев 2019 года, рекордного по объемам вылова за всю историю компании. В том числе вылов основного промыслового объекта - минтая – превысил 231 тысячу тонн, что на 10 тысяч тонн (или 5%) выше уровня аналогичного периода прошлого года. Освоено более 80% квоты на данный вид ВБР, составляющей в 2020 году 283,8 тысячи тонн.

Компания продолжила тренд на увеличение выпуска высокомаржинальной продукции глубокой переработки. Объем производства филе и фарша минтая на 16% превысил показатель 9 месяцев 2019 года. Выпуск другого высокомаржинального продукта – икры минтая – на 18% выше прошлогоднего уровня. Общий объем выпуска продукции на 5% выше, чем в 2019 году.

РРПК сохранила объем присутствия на ключевых рынках России, Китая, Кореи и Европы на уровне прошлого года. Кроме того, компания освоила новые рынки сельди - Испанию и Тунис. В текущем году икра минтая впервые поставлена на внутренний рынок. Как сообщалось ранее, география сбыта расширена также за счет поставок филе минтая в Сингапур и минтая б/г (обезглавленного) в Польшу.

«Компания работает с учетом сложной ситуации, вызванной пандемией коронавируса. Мы оптимизируем логистику, обеспечиваем беспрецедентные меры, минимизирующие риск заражения экипажей и продукции», - прокомментировал генеральный директор РРПК Виктор Литвиненко.

Справка:

Русская Рыбопромышленная Компания - один из лидеров по добыче минтая в России и мире. Компания входит в тройку ведущих российских производителей дикой белой рыбы. Основными видами рыболовного промысла РРПК являются минтай и тихоокеанская сельдь. Компания ведет промысел в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. Крупнотоннажный рыболовецкий флот Компании способен выполнять работы во всех промысловых зонах и при любых климатических условиях. Траулеры-процессоры Компании оснащены современным рыболовным и перерабатывающим оборудованием от ведущих международных поставщиков, что позволяет вести добычу и переработку в море различных видов водных биоресурсов. Стратегические цели компании связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью за счет модернизации флота, строительства новых, современных супертраулеров и береговых перерабатывающих заводов.

Для РРПК строится 11 супертраулеров – современных, технологически насыщенных рыбопромысловох судов. Каждый траулер рассчитан на ежегодный вылов более 60 тысяч тонн рыбы, что в 2,5 раза превышает производительность судов, составляющих сегодня основу рыбопромыслового флота на Дальнем Востоке РФ.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]