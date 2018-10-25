Русская Рыбопромышленная Компания централизовала функции управления во Владивостоке

С 28 октября 2019 года управление бизнесом Русской Рыбопромышленной Компании консолидировано на Дальнем Востоке, где теперь зарегистрирована компания. Функции, ранее осуществлявшиеся в Москве, переведены во Владивосток.

«Смена адреса регистрации и релокация офиса – логичное решение для компании, операционная деятельность которой ведется на Дальнем Востоке, - прокомментировал генеральный директор РРПК Федор Кирсанов. – Семичасовая разница во времени между московским и приморским офисами затрудняла процесс взаимодействия и принятия решений, устранение этого разрыва послужит повышению эффективности управления бизнесом. Теперь все функции консолидированы во Владивостоке, где компания родилась, живет и будет развиваться дальше».

На повышение операционной эффективности компании и централизацию бизнес-процессов направлен комплекс программ и мероприятий, реализуемых сегодня РРПК. Так, весной 2019 года в Приморье открыт современный Кадровый центр компании, в ближайшее время будет запущен первый в отрасли автоматизированный Центр управления флотом.

Справка:

Русская Рыбопромышленная Компания - один из лидеров по добыче минтая в России и мире. Компания входит в тройку ведущих российских производителей дикой белой рыбы. Крупнотоннажный рыболовецкий флот Компании способен выполнять работы во всех промысловых зонах и при любых климатических условиях. Траулеры-процессоры Компании оснащены современным рыболовным и перерабатывающим оборудованием от ведущих международных поставщиков, что позволяет вести добычу и переработку в море различных видов водных биоресурсов. Стратегические цели компании связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью за счет модернизации флота, строительства новых, современных супертраулеров и береговых перерабатывающих заводов. Основными видами рыболовного промысла РРПК являются минтай и тихоокеанская сельдь. www.russianfishery.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]