«Цифровой день» для бизнеса провел Сбер во Владивостоке

Онлайн-конференция Сбера «Цифровой день» для бизнеса прошла во Владивостоке. С приветственным словом к ее участникам обратился управляющий Приморским отделением Сбербанка Сергей Радюшкин, после чего спикеры компаний, входящих в экосистему банка, представили свои продукты, которые могут закрыть как базовые, так и самые амбициозные потребности предприятий сегментов крупного и среднего бизнеса, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Про сервисы для автоматизации бизнес-процессов рассказала Светлана Старостина, менеджер по работе с клиентами СберКорус (Ранее КОРУС Консалтинг СНГ). В частности, эта компания предлагает клиентам решения по электронному документообороту, систему мониторинга процессов таможенного оформления, ЭТрН (электронную транспортную накладную) для безбумажной перевозки, а также решения для автоматизации кадровых процессов, индивидуальную разработку сайтов на 1С-Битрикс, и многие другие.

Доклад руководителя проектов СберРешения Евгения Климова касался темы того, каким образом могут меняться HR-процессы в условиях новой цифровой реальности, и к чему стоит готовиться HR-специалистам с учетом этих изменений.

Со своим видением оценки потенциала локации при открытии новой точки продаж выступил руководитель проектов компании СберАналитика Олег Залетин.

Представитель компании АктивБизнесКонсалт (АБК) Дмитрий Бухаров рассказали слушателям о возможностях использования голосовых решений на базе искусственного интеллекта («Робот-оператор» и «Речевая Аналитика») в части организации «контакт-центра будущего» - концепции, предполагающей ощутимое сокращение затрат на персонал, с одной стороны, и повышающей качество массовых переговоров по телефону, с другой.

«Телемедицина для сотрудников и как дополнительный инструмент дохода компании» – так прозвучала говорящая сама за себя тема презентации, представленная Сергеем Истомовым, руководителем направления по работе с корпоративными клиентами компании СберЗдоровье.

Руководитель направления по работе с клиентами Сбербанка компании Segmento Антон Зуев рассказал о тонкостях таргетированной медийной рекламы с глубоким анализом целевой аудитории.

Сергей Радюшкин, управляющий Приморским отделением Сбербанка: «В прошлом году произошло значительное событие в истории нашей компании – мы стали экосистемой Сбера. Сегодня хотим продемонстрировать нашим партнерам все новые возможности нашей экосистемы, которые позволяют экономить деньги и, самое главное – время. Ключевая цель, то, для чего мы создали экосистему – быть максимально полезными во всех аспектах предпринимательства».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]