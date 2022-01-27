Лекция от Сбера по мировым трендам будущего состоялась для студентов ВГУЭС во Владивостоке 

«Тренды будущего». Такова тема лекции, которую прочитал управляющий Приморским отделением Сбербанка Сергей Радюшкин студентам Владивостокского госуниверситета экономики и сервиса. Речь шла о том, как развитие технологий меняет мир вокруг нас, об участии Сбера в развитии искусственного интеллекта, о наиболее востребованных профессиях на рынке в ближайшие 10 лет, а также о том, какие карьерные возможности предлагает банк студентам.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного банка ПАО "Сбербанк", праздничный день не обошелся без подарков: полное собрание библиотеки Сбера из 100 книг пополнило библиотеку университета. Ректор ВГУЭС поблагодарила представителей Сбера за прекрасный подарок, подчеркнув социальную значимость подобного взаимодействия одной из ведущих российских компаний и передовых вузов страны.

Доктор экономических наук, профессор Татьяна Терентьева, ректор ВГУЭС:

«Сегодня замечательный праздник – День студента и большое событие: Сбербанк преподносит нашему университету щедрый и по-настоящему бесценный подарок – коллекцию книг всемирно известных авторов. Эту коллекцию формирует лично Герман Греф, и она безупречна в плане содержания. Тематика книг - все, что пригодится в жизни: управленческие решения, Soft skills, бизнес-проекты, предпринимательское мышление. Это очень хороший вклад в развитие интеллектуального потенциала молодежи. Рассчитываем, что наши партнерские отношения с командой Сбербанка продолжатся и в других актуальных проектах».

Особый вопрос, больше всего заинтересовавший слушателей, касался возможности пройти стажировку в Сбере. Студентов интересовало, в каком качестве они могут реализовать себя на стажировке, будет ли оплата и какова она, возможно ли по окончании стажировки влиться в ряды сотрудников банка. На все свои вопросы ребята получили от первого лица Приморского отделения исчерпывающие ответы.

Сергей Радюшкин, управляющий Приморским отделением Сбербанка:

«Через 2-3 года вы станете сотрудниками компаний, и именно вы будете определять, куда и как будет развиваться наше будущее, технологии, вся наша жизнь. Именно от ваших решений будет зависеть будущее нашей страны и всего мира, и я верю, что это будущее обязательно будет светлым, ярким, эмоциональным и интересным!»

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]