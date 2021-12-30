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Во Владивостоке преподавателям дальневосточных вузов вручили сертификаты об окончании Летней цифровой школы Сбера

Во Владивостоке преподавателям дальневосточных вузов вручили сертификаты об окончании Летней цифровой школы Сбера

На днях во Владивостоке, на базе ДВФУ, состоялась церемония вручения сертификатов преподавателям вузов-выпускникам Летней цифровой школы Сбера (Sber U Digital Summer).

Сбер на протяжении двух лет реализует образовательную программу для повышения квалификации профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений по развитию цифровых навыков для использования в основном образовательном процессе. Программа позволяет сформировать у каждого слушателя комплексное представление о современных трендах и инструментах работы в сферах Data Science, Data Engineering, Java Development, Cybersecurity.

В 2021 году Летняя цифровая школа Sber U Digital Summer для преподавателей вузов IT-направлений прошла с 1 июля по 31 августа. В рамках школы преподаватели смогли бесплатно повысить свою квалификацию по четырём направлениям: Data Science, Data Engineering, Java Development и Cyber Security. Обучение проходило в формате онлайн. Преподавали в школе специалисты Сбера и СберУниверситета.

Количество преподавателей дальневосточных вузов в 2021 году, прошедших отбор на программу и получивших сертификат о повышении квалификации – 31, из них педагоги Приморских вузов – 20, из которых 18 – преподаватели ДВФУ.

Игорь Ткаченко, исполняющий обязанности проректора по развитию ДВФУ:

«Сотрудничество со Сбером позволяет создать фундамент для дальнейшего развития IT-компетенций на Дальнем Востоке. Повышение квалификации преподавателей по цифровым направлениям укрепляет образовательные программы по IT-направлениям. Студенты знакомятся с новыми информационными и перспективными технологиями, которые идут в ногу со временем. Таким образом, сотрудничество Сбера и ДВФУ формирует новый кадровый потенциал, соответствующий требованиям крупных российских и мировых IT-компаний».

Сергей Радюшкин, управляющий Приморским отделением Сбербанка: 

«У Сбера сегодня более 50 совместных образовательных программ в вузах. Выпускники программы Sber U Digital Summer передают знания своим студентам, а те, в свою очередь, смогут их использовать, работая в экосистеме Сбера и в компаниях клиентов банка. Наибольшей популярностью у преподавателей пользуется направление Data Science. Так, в 2020 году 83% приморских педагогов обучились по данной программе, в 2021 году – 62%».

Напомним, первый набор в Летнюю цифровую школу проходил в 2020 году с 9 июля по 30 августа, тогда обучение состояло из трех направлений: Data Science, Data Engineering и Java Development. В прошлом году на 600 мест было подано 3 224 заявки. Из-за повышенного интереса было принято решение увеличить количество мест до 755. Количество преподавателей дальневосточных ВУЗов, прошедших отбор на программу и получивших сертификат о повышении квалификации – 20, из них 7 – преподаватели ДВФУ.

Во второй волне обучения по программе Летней цифровой школы (август 2020 года) 8 преподавателей федерального университета поменялись местами со студентами и сами сели за «виртуальные парты», где в онлайн-формате прошли подготовку по обработке больших массивов данных с использованием алгоритмов машинного обучения и построения моделей для решения конкретных задач ВУЗа.

В 2020 году сертификаты об успешном окончании обучения преподавателям вручил управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк Сергей Радюшкин в рамках открытия хакатона Data Science от Сбербанка на площадке Восточного цифрового форума.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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