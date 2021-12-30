Во Владивостоке преподавателям дальневосточных вузов вручили сертификаты об окончании Летней цифровой школы Сбера

На днях во Владивостоке, на базе ДВФУ, состоялась церемония вручения сертификатов преподавателям вузов-выпускникам Летней цифровой школы Сбера (Sber U Digital Summer).

Сбер на протяжении двух лет реализует образовательную программу для повышения квалификации профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений по развитию цифровых навыков для использования в основном образовательном процессе. Программа позволяет сформировать у каждого слушателя комплексное представление о современных трендах и инструментах работы в сферах Data Science, Data Engineering, Java Development, Cybersecurity.

В 2021 году Летняя цифровая школа Sber U Digital Summer для преподавателей вузов IT-направлений прошла с 1 июля по 31 августа. В рамках школы преподаватели смогли бесплатно повысить свою квалификацию по четырём направлениям: Data Science, Data Engineering, Java Development и Cyber Security. Обучение проходило в формате онлайн. Преподавали в школе специалисты Сбера и СберУниверситета.

Количество преподавателей дальневосточных вузов в 2021 году, прошедших отбор на программу и получивших сертификат о повышении квалификации – 31, из них педагоги Приморских вузов – 20, из которых 18 – преподаватели ДВФУ.

Игорь Ткаченко, исполняющий обязанности проректора по развитию ДВФУ:

«Сотрудничество со Сбером позволяет создать фундамент для дальнейшего развития IT-компетенций на Дальнем Востоке. Повышение квалификации преподавателей по цифровым направлениям укрепляет образовательные программы по IT-направлениям. Студенты знакомятся с новыми информационными и перспективными технологиями, которые идут в ногу со временем. Таким образом, сотрудничество Сбера и ДВФУ формирует новый кадровый потенциал, соответствующий требованиям крупных российских и мировых IT-компаний».

Сергей Радюшкин, управляющий Приморским отделением Сбербанка:

«У Сбера сегодня более 50 совместных образовательных программ в вузах. Выпускники программы Sber U Digital Summer передают знания своим студентам, а те, в свою очередь, смогут их использовать, работая в экосистеме Сбера и в компаниях клиентов банка. Наибольшей популярностью у преподавателей пользуется направление Data Science. Так, в 2020 году 83% приморских педагогов обучились по данной программе, в 2021 году – 62%».

Напомним, первый набор в Летнюю цифровую школу проходил в 2020 году с 9 июля по 30 августа, тогда обучение состояло из трех направлений: Data Science, Data Engineering и Java Development. В прошлом году на 600 мест было подано 3 224 заявки. Из-за повышенного интереса было принято решение увеличить количество мест до 755. Количество преподавателей дальневосточных ВУЗов, прошедших отбор на программу и получивших сертификат о повышении квалификации – 20, из них 7 – преподаватели ДВФУ.

Во второй волне обучения по программе Летней цифровой школы (август 2020 года) 8 преподавателей федерального университета поменялись местами со студентами и сами сели за «виртуальные парты», где в онлайн-формате прошли подготовку по обработке больших массивов данных с использованием алгоритмов машинного обучения и построения моделей для решения конкретных задач ВУЗа.

В 2020 году сертификаты об успешном окончании обучения преподавателям вручил управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк Сергей Радюшкин в рамках открытия хакатона Data Science от Сбербанка на площадке Восточного цифрового форума.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]