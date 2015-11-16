Сбер приглашает студентов вузов присоединиться к образовательной программе «Карьера Будущего»

Сбер приглашает студентов последних курсов бакалавриата и магистратуры российских вузов присоединиться к образовательной программе «Карьера Будущего», реализуемой СберУниверситетом, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Программа поможет сформировать новые актуальные навыки и повысить шансы студентов-выпускников на успешное трудоустройство, даст уверенность в профессиональном будущем. Обучение проходит онлайн по индивидуальному треку каждого слушателя (всего зарегистрироваться для участия в программе смогут 10 тысяч студентов). По результатам онлайн обучения лучшие слушатели будут приглашены на очное обучение в кампус СберУниверситета, расположенном в Московской области, и смогут принять участие во встречах с экспертами по профессиям будущего.

Какие навыки востребованы сегодня цифровыми компаниями? Слушатели программы прокачают все: цифровые, личностные и профессиональные. Лидеры ключевых направлений Сбера расскажут им о выборе профессии и особенностях профессиональной реализации, а эксперты СберУниверситета помогут развить актуальные навыки. Результатом программы станет создание проекта развития своей карьеры, в том числе с помощью HR-профессионалов сервиса Rabota.Ru.

Подать заявку на программу можно по ссылке до 1 апреля 2021 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]